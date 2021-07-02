Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Центр вакцинації в Києві працюватиме щоденно

П'ятниця, 2 липня 2021, 12:32
фото: ГРОМАДСЬКЕ РАДІО

Центр масової вакцинації проти коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі у Києві з 5 липня працюватиме щодня.

Джерело: заступник голови КМДА Ганна Старостенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Вона повідомила, що з 5 липня Центр буде працювати щодня з 10:00 до 17:30.

Пряма мова Старостенко: "За останній місяць в столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза - зі 125 тис. на початку червня до 344 тис. в кінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже в 5,5 раза".

Нагадаємо: Для вакцинації у шести містах України можна попередньо записатися через сервіс Helsi.me.

Теми: КиїввакцинаціякоронавірусКМДА


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир – ДПСУ

Коронавірус в Україні: близько 700 нових випадків, більше тисячі одужань

Головні новини п’ятниці і ночі: Лукашенко про кордон, “парад на підборах”, справа Гонгадзе

США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу

ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній

Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями

Усі новини...
Київ
Центральну станцію метро Києва закриють через антитерористичні навчання
Київ говорить. Якою мовою, про що і з ким розмовляє місто
Кияни на вихідних зможуть отримати щеплення від COVID у поліклініках
Останні новини
10:09
За добу в Україні щепили від COVID 94,5 тисячі людей
09:37
Судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир – ДПСУ
09:12
В Україні можуть створити службу перевірки якості меддопомоги
08:43
У РФ заявили, що направили ракетний катер до українського судна
08:24
Коронавірус в Україні: близько 700 нових випадків, більше тисячі одужань
08:12
Окупанти за добу 19 разів порушили "тишу"
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: Лукашенко про кордон, “парад на підборах”, справа Гонгадзе
07:30
В ефіопському Тиграї голодують близько 400 тисяч людей
06:54
На тлі спеки в Канаді фіксують втричі більше “раптових смертей”
06:15
США про заяви Лукашенка щодо кордону з Україною: Режим намагається відвернути увагу
Усі новини...