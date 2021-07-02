Центр вакцинації в Києві працюватиме щоденно

Центр масової вакцинації проти коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі у Києві з 5 липня працюватиме щодня.

Джерело: заступник голови КМДА Ганна Старостенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Вона повідомила, що з 5 липня Центр буде працювати щодня з 10:00 до 17:30.

Пряма мова Старостенко: "За останній місяць в столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза - зі 125 тис. на початку червня до 344 тис. в кінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже в 5,5 раза".

Нагадаємо: Для вакцинації у шести містах України можна попередньо записатися через сервіс Helsi.me.