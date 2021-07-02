У Києві прорвало трубу на мосту Патона: у Дніпро хлинув водоспад

На трубопроводі, що йде мостом Патона в Києві, стався прорив – його вміст водоспадом полився у річку Дніпро. Комунальники намагаються ліквідувати аварію.

Джерело: КМДА, 24 канал

Деталі: Кияни помітили прорив у четвер ввечері. Дехто навіть виклав відео у соцмережі.

За даними КМДА, прорвало магістральну тепломережу діаметром 600 мм.

Місце пошкодження вже локалізувала аварійна бригада "Київтеплоенерго". Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази.

Триває відкачка води з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт.

У "Київтеплоенерго" нагадали, що тепломережа під мостом Патона збудована 59 років тому – у 1962 р.