УПЛ визначила найкращих у сезоні. Серед лауреатів - цілковите "Динамо" і Монзуль

Українська Прем’єр-Ліга назвала найяскравіших постатей футбольного сезону 2020/21 років.

Джерело: УПЛ

Деталі: За підсумком кожного сезону УПЛ визначає його лауреатів у п’яти традиційних номінаціях, опитуючи футбольні клуби. Цього року результати такі:

Найкращим футболістом сезону став "динамівець" Віталій Буяльський

Наступні місця посіли: В. Кулач ("Ворскла"), С. Сидорчук ("Динамо"), В. Циганков ("Динамо"), В. Юрченко ("Зоря"), В. Миколенко ("Динамо"), В. Кочергін ("Зоря"), І. Забарний ("Динамо"), Додо ("Шахтар"), А. Тотовицький ("Десна").

Найкращими голкіперами сезону було названо "динамівця" Георгія Бущана і воротаря "гірників" Анатолія Трубіна.

Вперше в історії опитувань в одній із номаніцій двоє футболістів набрали однакову кількість очок — по 24, зазначають в УПЛ.

Наступні місця посіли: Н. Васіль ("Зоря") – 19 очок, Д. Різник ("Ворскла"), Є. Волинець ("Колос"), В. Юрчук ("Дніпро-1").

В номінації найкращий молодий футболіст сезону лауреатом є "динамівець" Ілля Забарний ("Динамо").

Наступні місця посіли: А. Трубін ("Шахтар"), А. Бондаренко ("Маріуполь"), О. Очеретько ("Маріуполь"), Аллахяр ("Зоря"), Ю. Конопля ("Десна"), В. Миколенко ("Динамо"), М. Мудрик ("Десна" + "Шахтар"), О. Притула ("Рух").

Найкращий тренер сезону - Мірча Луческу, який привів "Динамо" до чемпіонства.

Далі відповідно: В. Скрипник ("Зоря"), І. Йовічевіч ("Дніпро-1"), Ю. Максимов ("Ворскла"), А. Безсмертний ("Львів"), Л. Каштру ("Шахтар"), С. Лавриненко ("Інгулець"), Р. Костишин ("Колос"), О. Рябоконь ("Десна").

Найкращим арбітром сезону названо харків’янку Катерину Монзуль.

На другому місці С. Бойко (Київська обл.), на третьому — Є. Арановський (Київ).