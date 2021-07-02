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Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення Пукача

П'ятниця, 2 липня 2021, 15:16
Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення Пукача

Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Джерело: адвокатка родини Гонгадзе Валентина Теліченко у коментарі УП

Деталі: Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста та активіста Олексія Подольського.

Ексміліцейський просив пом’якшити покарання, а представники Подольського – відправити справу на новий розгляд.

Суд відмовив їм у вимогах. Рішення оголосили у п'ятницю 2 липня.

Пукач очолював департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ. У 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе. Пукач особисто задушив журналіста.

У 2013 році колишньому генерал-лейтенанту присудили довічне ув'язнення.

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Статті Гонгадзе і про Гонгадзе

Передісторія:

  • Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
  • Замовників убивства досі не покарано.

Українська правда

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Теми: ГонгадзеПукач
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