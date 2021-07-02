Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення Пукача
Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Джерело: адвокатка родини Гонгадзе Валентина Теліченко у коментарі УП
Деталі: Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста та активіста Олексія Подольського.
Ексміліцейський просив пом’якшити покарання, а представники Подольського – відправити справу на новий розгляд.
Суд відмовив їм у вимогах. Рішення оголосили у п'ятницю 2 липня.
Пукач очолював департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ. У 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе. Пукач особисто задушив журналіста.
У 2013 році колишньому генерал-лейтенанту присудили довічне ув'язнення.
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Статті Гонгадзе і про Гонгадзе
Передісторія:
- Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
- Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
- У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
- Замовників убивства досі не покарано.