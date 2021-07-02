Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення Пукача

Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Джерело: адвокатка родини Гонгадзе Валентина Теліченко у коментарі УП

Деталі: Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста та активіста Олексія Подольського.

Ексміліцейський просив пом’якшити покарання, а представники Подольського – відправити справу на новий розгляд.

Суд відмовив їм у вимогах. Рішення оголосили у п'ятницю 2 липня.

Пукач очолював департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ. У 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе. Пукач особисто задушив журналіста.

У 2013 році колишньому генерал-лейтенанту присудили довічне ув'язнення.

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