У Кремлі заявили, що підготовка до зустрічі Путіна і Зеленського не ведеться

Підготовка до зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського наразі не ведеться.

Джерело: речник глави російської держави Дмитро Пєсков, чиї слова передає російський "Интерфакс"

Деталі: В ході спілкування з журналістами в п'ятницю його попросили прокоментувати останні "жорсткі" заяви Зеленського на адресу Росії. Пєскова запитали, чи є актуальною зустріч на тлі таких заяв.

Пряма мова: "Подібні заяви ніяк, напевно, не вкладаються в процес підготовки зустрічі. Та якщо абстрагуватися від таких невдалих, з нашої точки зору, заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться".

Передісторія: Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни - не є одним народом, адже "неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі".