Зеленський: Якби ми були один народ, то над Москвою майорів би жовто-блакитний прапор

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався б жовто-блакитний прапор. Так що, ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях".

Деталі: За словами президента, "неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі".

Він нагадав, що в українців і росіян є багато спільного – загальна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом, загальні трагедії – і, "можливо, щось спільне у буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальний поділ між нашими країнами".

Зеленський ще раз повторив, що українці і росіяни не один народ, але у них "мета дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі і повернути Україні її території".

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