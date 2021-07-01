Зеленський: Якби ми були один народ, то над Москвою майорів би жовто-блакитний прапор
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався б жовто-блакитний прапор. Так що, ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях".
Деталі: За словами президента, "неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі".
Він нагадав, що в українців і росіян є багато спільного – загальна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом, загальні трагедії – і, "можливо, щось спільне у буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальний поділ між нашими країнами".
Зеленський ще раз повторив, що українці і росіяни не один народ, але у них "мета дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі і повернути Україні її території".
Передісторія:
- 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.