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Скандал із підборами: міністр обіцяє нижчу висоту, Міноборони киває на наказ

П'ятниця, 2 липня 2021, 16:31

Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна стверджує, що міністр оборони Андрій Таран у розмові з нею запевнив, що жінки-військовослужбовиці не крокуватимуть Хрещатиком на високих підборах. У Міноборони наголошують, що туфлі – звичайний атрибут парадної форми.

Джерело: Бардіна у Facebook, Міноборони у Facebook

Пряма мова Бардіної: "Поговорили з міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим - міністр показав картинку. Крім того, домовились разом попрацювати над становленням рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі - перші три законопроєкти вже зареєстровані. Далі - належне речове забезпечення жінок і відповідна нормативна база".

Деталі: У коментарях нардепка каже, що підбори будуть "в рази нижчим, ніж на вчорашньому фото" з репетиції параду, яке сколихнуло суспільство і викликало різку реакцію жінок-депутаток у Верховній Раді.

Також у коментарях до посту Бардіною звертають увагу, що зразки форми українських військовослужбовиць затверджена ще наказом Міноборони від 2017 року.

В самому Міноборони після розголосу оприлюднили повідомлення у соцмережі Facebook з фото зразків парадної форми жінок—військових...

 

та промовистим фото натякнули, що підбори – нормальна річ для армій інших країн.

Також у Міноборони спростовують інформацію про неадекватну ціну закупівель вищевказаного жіночого взуття.

"Політикани "роздули" ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 грн з ПДВ за 1 пару до 6500 грн вигаданих. На хвилі громадського обурення "підлити масла в вогонь" корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів",  зазначають в МОУ.

За даними Міноборони Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ у 2020 році закупив відповідно до наданих заявок Тилу Командування Сил логістики ЗСУ 5 000 пар туфлів хромових у ТОВ "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС" за результатом проведеного тендеру.

Ціна взуття: 649,80 грн з ПДВ, (541 без ПДВ) за пару.

Передісторія:

  • 1 липня ресурс "Армія Inform" повідомив, що 24 серпня на військовому параді до Дня Незалежності разом із іншими підрозділами Хрещатиком крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ. 
  • Цього разу вся жіноча "коробка" буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тоді як минулого разу, у 2018 році, – це була змішана "коробка" дівчат із Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і курсанток "Шевченка".
  • На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю, а цього року – крокуватимуть у парадній формі, без зброї, у туфлях на підборах. Зазначалося, що курсантки вже місяць тренуються до параду і зізнаються, що у туфлях на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".
  • Група народних депутаток обурилася таким підходом і вимагає від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах. 

Валентина Романенко, УП
Теми: Міноборониарміяскандал


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