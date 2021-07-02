Скандал із підборами: міністр обіцяє нижчу висоту, Міноборони киває на наказ
Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна стверджує, що міністр оборони Андрій Таран у розмові з нею запевнив, що жінки-військовослужбовиці не крокуватимуть Хрещатиком на високих підборах. У Міноборони наголошують, що туфлі – звичайний атрибут парадної форми.
Джерело: Бардіна у Facebook, Міноборони у Facebook
Пряма мова Бардіної: "Поговорили з міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим - міністр показав картинку. Крім того, домовились разом попрацювати над становленням рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі - перші три законопроєкти вже зареєстровані. Далі - належне речове забезпечення жінок і відповідна нормативна база".
Деталі: У коментарях нардепка каже, що підбори будуть "в рази нижчим, ніж на вчорашньому фото" з репетиції параду, яке сколихнуло суспільство і викликало різку реакцію жінок-депутаток у Верховній Раді.
Також у коментарях до посту Бардіною звертають увагу, що зразки форми українських військовослужбовиць затверджена ще наказом Міноборони від 2017 року.
В самому Міноборони після розголосу оприлюднили повідомлення у соцмережі Facebook з фото зразків парадної форми жінок—військових...
та промовистим фото натякнули, що підбори – нормальна річ для армій інших країн.
Також у Міноборони спростовують інформацію про неадекватну ціну закупівель вищевказаного жіночого взуття.
"Політикани "роздули" ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 грн з ПДВ за 1 пару до 6500 грн вигаданих. На хвилі громадського обурення "підлити масла в вогонь" корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів", зазначають в МОУ.
За даними Міноборони Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ у 2020 році закупив відповідно до наданих заявок Тилу Командування Сил логістики ЗСУ 5 000 пар туфлів хромових у ТОВ "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС" за результатом проведеного тендеру.
Ціна взуття: 649,80 грн з ПДВ, (541 без ПДВ) за пару.
Передісторія:
- 1 липня ресурс "Армія Inform" повідомив, що 24 серпня на військовому параді до Дня Незалежності разом із іншими підрозділами Хрещатиком крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ.
- Цього разу вся жіноча "коробка" буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тоді як минулого разу, у 2018 році, – це була змішана "коробка" дівчат із Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і курсанток "Шевченка".
- На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю, а цього року – крокуватимуть у парадній формі, без зброї, у туфлях на підборах. Зазначалося, що курсантки вже місяць тренуються до параду і зізнаються, що у туфлях на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".
- Група народних депутаток обурилася таким підходом і вимагає від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах.