Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Лютий треш": у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 

П'ятниця, 2 липня 2021, 10:40
Лютий треш: у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 
armyinform.com.ua

Група народних депутатів вимагають від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах. 

Джерело: заява віце-спікерки Олени Кондратюк та представників міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" з трибуни парламенту

Пряма мова Кондратюк: "Сьогодні у Збройних силах України служать понад 31 тисяча жінок, із них понад 4 100 є офіцерками. Статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тисяч жінок. У порівнянні з 2014 роком жінок у війську збільшилося в рази.

Ви знаєте, як багато жінок надихнулися після цих змін іти і служити у військах. І як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення. Це провести військовий парад до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте,ми побачили на сайті Міністерства оборони. 

Пане міністр оборони, Ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО?". 

Деталі: Нардепи вимагають від Міноборони провести службове розслідування і доповісти суспільству: хто прийняв таке рішення, скільки коштів витрачено на закупівлю цього взуття з податків українців і хто понесе матеріальну відповідальність за це.

Також від міністра вимагають "публічно вибачитися перед своєю армією та ветеранками". 

Кондратюк наголосила, що стаття 24 Конституції чітко говорить про рівні права і можливості чоловіків і жінок.

Її колеги також обурилися, що "жінок перетворюють на якихось карнавальних ляльок, які повинні розважати натовп", і що "Зеленський поняття зеленого не має як верховний головнокомандувач, що таке стандарти і критерії НАТО – це не підбори під час параду". 

Згодом Ірина Геращенко повідомила у Telegram: "Депутатки "Європейської солідарності" вручили міністру Тарану і верховному головнокомандуючому Зеленському підбори. Нехай сходять в них на парад!".

 

Цьому передувало: 1 липня ресурс "Армія Inform" повідомив, що 24 серпня на військовому параді до Дня Незалежності разом із іншими підрозділами Хрещатиком крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ. 

Цього разу вся жіноча "коробка" буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тоді як минулого разу, у 2018 році, – це була змішана "коробка" дівчат із Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і курсанток "Шевченка".

Жінки-військові на параді до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року
Жінки-військові на параді до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року
Радіо Свобода

На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю, а цього року – крокуватимуть у парадній формі, без зброї, у туфлях на підборах. 

 
Підготовка до святкового параду 2021 року
armyinform.com.ua

Також змінили висоту кроку: раніше нога мала підніматися від землі на 15-20 сантиметрів, нині ж – на 10-15 см.

Курсантки вже місяць тренуються до параду і зізнаються, що у туфлях на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: арміяВерховна РадаМіноборониТаран Андрій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
армія
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: