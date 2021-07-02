"Лютий треш": у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 

Група народних депутатів вимагають від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України на підборах.

Джерело: заява віце-спікерки Олени Кондратюк та представників міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" з трибуни парламенту

Пряма мова Кондратюк: "Сьогодні у Збройних силах України служать понад 31 тисяча жінок, із них понад 4 100 є офіцерками. Статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тисяч жінок. У порівнянні з 2014 роком жінок у війську збільшилося в рази.

Ви знаєте, як багато жінок надихнулися після цих змін іти і служити у військах. І як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення. Це провести військовий парад до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте,ми побачили на сайті Міністерства оборони.

Пане міністр оборони, Ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО?".

Деталі: Нардепи вимагають від Міноборони провести службове розслідування і доповісти суспільству: хто прийняв таке рішення, скільки коштів витрачено на закупівлю цього взуття з податків українців і хто понесе матеріальну відповідальність за це.

Також від міністра вимагають "публічно вибачитися перед своєю армією та ветеранками".

Кондратюк наголосила, що стаття 24 Конституції чітко говорить про рівні права і можливості чоловіків і жінок.

Її колеги також обурилися, що "жінок перетворюють на якихось карнавальних ляльок, які повинні розважати натовп", і що "Зеленський поняття зеленого не має як верховний головнокомандувач, що таке стандарти і критерії НАТО – це не підбори під час параду".

Згодом Ірина Геращенко повідомила у Telegram: "Депутатки "Європейської солідарності" вручили міністру Тарану і верховному головнокомандуючому Зеленському підбори. Нехай сходять в них на парад!".

Цьому передувало: 1 липня ресурс "Армія Inform" повідомив, що 24 серпня на військовому параді до Дня Незалежності разом із іншими підрозділами Хрещатиком крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ.

Цього разу вся жіноча "коробка" буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тоді як минулого разу, у 2018 році, – це була змішана "коробка" дівчат із Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і курсанток "Шевченка".

Жінки-військові на параді до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року Радіо Свобода

На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю, а цього року – крокуватимуть у парадній формі, без зброї, у туфлях на підборах.

Підготовка до святкового параду 2021 року armyinform.com.ua

Також змінили висоту кроку: раніше нога мала підніматися від землі на 15-20 сантиметрів, нині ж – на 10-15 см.

Курсантки вже місяць тренуються до параду і зізнаються, що у туфлях на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".