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Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною

П'ятниця, 2 липня 2021, 18:36
Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Джерело: TUT.BY, БЕЛТА

Пряма мова: "Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною".

Деталі: Таку заяву Лукашенко зробив у п'ятницю на урочистих зборах на честь Дня Республіки.

Передісторія: У Державній прикордонній службі України зазначають, що в останні роки білоруська сторона полюбляє озвучувати тему контрабанди зброї, що начебто переміщується з України, проте жодного разу підтвердження Україні не надавалися.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнакордонзброя
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