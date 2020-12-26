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Прикордонники порахували "тонни зброї" на кордоні з Білоруссю

Субота, 26 грудня 2020, 09:19
Прикордонники порахували тонни зброї на кордоні з Білоруссю

З початку року на кордоні України та Білорусі було виявлено 48 одиниць зброї, 10 із яких везли з Білорусі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Демченко зазначив, що в останні роки білоруська сторона полюбляє озвучувати тему контрабанди зброї, що, начебто, переміщується з України, проте жодного разу підтвердження Україні не надавалися.

Дослівно: "Як і у попередні рази, так і цього разу, жодної інформації від суміжної сторони Державна прикордонна служба України по лінії прикордонно-представницького апарату не отримувала".

"В той же час, як вже інформувала ДПСУ, кількість зброї виявленої на кордоні з РБ досить незначна. З початку року це 48 одиниць, більшість з якої – пневматична, мисливська, або холодна, і майже 10 з них везли з Білорусі.

Може в суміжній країні "тоннами зброї" вважають окремі види виробів і обладнання, які поставляються з України в рамках контрактів між білоруськими та українськими установами, приміром, для авіаційної галузі, і які перетинають кордон?"

Деталі: Водночас речник ДПСУ зазначив, що українська сторона неодноразово звертала увагу білоруських колег на систематичних спробах переміщення з Білорусі великих партій контрабандних цигарок через пункти пропуску.

Передісторія:

  • 25 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до Білорусі з України нібито завозяться "тонни зброї".
  • Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що мантра про "зброю з України" чітко вписується в політику Олександра Лукашенка із залякування білоруського народу.

Українська правда

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Теми: БілоруськордонПрикордонна службазброяЛукашенко
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