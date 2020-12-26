Прикордонники порахували "тонни зброї" на кордоні з Білоруссю
З початку року на кордоні України та Білорусі було виявлено 48 одиниць зброї, 10 із яких везли з Білорусі.
Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УП
Деталі: Демченко зазначив, що в останні роки білоруська сторона полюбляє озвучувати тему контрабанди зброї, що, начебто, переміщується з України, проте жодного разу підтвердження Україні не надавалися.
Дослівно: "Як і у попередні рази, так і цього разу, жодної інформації від суміжної сторони Державна прикордонна служба України по лінії прикордонно-представницького апарату не отримувала".
"В той же час, як вже інформувала ДПСУ, кількість зброї виявленої на кордоні з РБ досить незначна. З початку року це 48 одиниць, більшість з якої – пневматична, мисливська, або холодна, і майже 10 з них везли з Білорусі.
Може в суміжній країні "тоннами зброї" вважають окремі види виробів і обладнання, які поставляються з України в рамках контрактів між білоруськими та українськими установами, приміром, для авіаційної галузі, і які перетинають кордон?"
Деталі: Водночас речник ДПСУ зазначив, що українська сторона неодноразово звертала увагу білоруських колег на систематичних спробах переміщення з Білорусі великих партій контрабандних цигарок через пункти пропуску.
Передісторія:
- 25 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до Білорусі з України нібито завозяться "тонни зброї".
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що мантра про "зброю з України" чітко вписується в політику Олександра Лукашенка із залякування білоруського народу.