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Неякісні катери від "Кузні на Рибальському": в "ЄС" назвали справу "атакою на бойових генералів"

П'ятниця, 2 липня 2021, 19:29

У партії "Європейська солідарність" назвали справу щодо постачання військової техніки низької якості українським військовим, де фігурує ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський, "атакою на бойових генералів". 

Джерело: заява "Європейської солідарності" 

Деталі: На думку нардепів "ЄС", влада таким чином створює "димову завісу" для відволікання уваги від "вагнергейту" та розкрадань у команді Зеленського. 

Там вважають, що Державне бюро розслідувань діє за вказівками з Офісу президента. 

Що передувало: Слідчі ДБР повідомили про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку військової техніки низької якості Збройним силам України.

Представник ДБР не назвав прізвища підозрюваних, але за даними джерела УП, колишній заступник міністра оборони серед фігурантів – Ігор Павловський.

Українська правда
Теми: МіноборониЄвропейська солідарністьармія


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