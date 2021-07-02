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Україна не отримувала повідомлення від Білорусі про закриття кордону

П'ятниця, 2 липня 2021, 21:09

Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтверджують закриття кордону із Білоруссю, про що раніше заявив самопроголошений президент сусідньої країни Олександр Лукашенко. 

Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка для УП, коментар пресслужби ДПСУ для УП

Пряма мова Ніколенка: "Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ".

Деталі: Україна відкидає закид Лукашенка про нібито постачання зброї з України. У МЗС наголошують, що ніколи не втручались у внутрішні справи Білорусі та не збираються цього робити у майбутньому. 

У зовнішньополітичному відомстві кажуть, що "позиціювання України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення". Там переконані, що "жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей". 

У прикордонній службі також повідомили, що не отримували жодної офіційної інформації від білоруської сторони на підтвердження заяви про "перекриття кордону" з Україною. 

Там також кажуть, що останнім часом суттєвих змін в організації білоруською стороною охорони кордону та пропуску через нього не спостерігалось. 

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Українська правда
Теми: кордонМЗСБілорусь


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