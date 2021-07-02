Україна не отримувала повідомлення від Білорусі про закриття кордону
Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтверджують закриття кордону із Білоруссю, про що раніше заявив самопроголошений президент сусідньої країни Олександр Лукашенко.
Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка для УП, коментар пресслужби ДПСУ для УП
Пряма мова Ніколенка: "Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ".
Деталі: Україна відкидає закид Лукашенка про нібито постачання зброї з України. У МЗС наголошують, що ніколи не втручались у внутрішні справи Білорусі та не збираються цього робити у майбутньому.
У зовнішньополітичному відомстві кажуть, що "позиціювання України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення". Там переконані, що "жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей".
У прикордонній службі також повідомили, що не отримували жодної офіційної інформації від білоруської сторони на підтвердження заяви про "перекриття кордону" з Україною.
Там також кажуть, що останнім часом суттєвих змін в організації білоруською стороною охорони кордону та пропуску через нього не спостерігалось.
Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.