Міністр не зміг обрати очільника НСЗУ, оголошуватиме повторний конкурс 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України, яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України!

Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс".

Деталі: Міністр каже, що рішення було прийняте після спілкування із колегами. Команда заступників Ляшка також підтримала оголошення повторного конкурсу одноголосно.

Відомо, що сьогодні на співбесіду були Вадим Арістов та Тетяна Бойко. За словами міністра, їм би було б складно та зарано керувати НСЗУ.

Чому це важливо: НСЗУ фінансує функціонування всієї медичної системи, зокрема оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє кошти між медзакладами, виплачує лікарням кошти за надані послуги.

Що передувало: З 27 травня стартував повторний конкурс на голову Національної служби здоров’я, яка розпоряджається коштами для фінансування медичної системи.

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