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Міністр не зміг обрати очільника НСЗУ, оголошуватиме повторний конкурс 

П'ятниця, 2 липня 2021, 20:33

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України, яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи. 

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України!

Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс".

Деталі: Міністр каже, що рішення було прийняте після спілкування із колегами. Команда заступників Ляшка також підтримала оголошення повторного конкурсу одноголосно. 

Відомо, що сьогодні на співбесіду були Вадим Арістов та Тетяна Бойко. За словами міністра, їм би було б складно та зарано керувати НСЗУ. 

Чому це важливо: НСЗУ фінансує функціонування всієї медичної системи, зокрема оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє кошти між медзакладами, виплачує лікарням кошти за надані послуги. 

Що передувало: З 27 травня стартував повторний конкурс на голову Національної служби здоров’я, яка розпоряджається коштами для фінансування медичної системи. 

Нагадаємо:

  • За часів міністра охорони здоров’я Максима Степанова конкурс вже проводили та дійшли до етапу співбесід. Тоді від громадськості та політиків на адресу міністра та кандидатів на голову НСЗУ звучало багато критики, зокрема й щодо наближеності деяких кандидатів до Степанова. 

Українська правда
Теми: МОЗмедицина


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