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Уряд оголосив повторний конкурс на голову НСЗУ

Середа, 26 травня 2021, 22:32

З 27 травня стартує повторний конкурс на голову Національної служби здоров’я, яка розпоряджається коштами для фінансування медичної системи. 

Джерело: розпорядження КМУ, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 26 травня. Прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року. Для кандидатів передбачено тестування та співбесіда. 

За часів міністра охорони здоров’я Максима Степанова конкурс вже проводили та дійшли до етапу співбесід. Тоді від громадськості та політиків на адресу міністра та кандидатів на голову НСЗУ звучало багато критики, зокрема й щодо наближеності деяких кандидатів до Степанова. Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Андрій Віленський.

Чому це важливо: НСЗУ фінансує функціонування всієї медичної системи, зокрема оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє кошти між медзакладами, виплачує лікарням кошти за надані послуги. 

Українська правда
Теми: медицина


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