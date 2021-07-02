Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом - швейцарці програють по пенальті

Збірна Іспанії стала першим півфіналістом Євро 2020. В 1/4 фіналу зі Швейцарією основний та додатковий час гри завершився з рахунком 1:1, а в серії післяматчевих пенальті сильніше були іспанці - 3:1.

Джерело: трансляція поєдинку в Санк-Петербурзі 2 липня

Деталі: Іспанія вийшла вперед вже на восьмій хвилині. Після удару Жорді Альба м`яч зрикошетив від ноги Деніса Закарія і залетів у кут воріт збірної Швейцарії - 1:0. Автогол був записаний на Закарію, і це десятий м`яч забитий на Євро-2020 у ворота власної команди. У першому таймі по кілька напівмоментів мали іспанці та швейцарці, але рахунок у стартові 45-ть хвилин не змінився.

Початок другого тайму був за Швейцарією. Мав шанс реабілітуватися Закарія, але після удару головою м`яч пролетів поруч зі штангою. За пару хвили Давід Цубер намагався прокинути м`яч повз вортаря іспанців, проте не вийшло.

На 68-й хвилині Швейцарія таки досягла свого. Джердан Шакірі ударом у кут воріт з метрів десяти пробив Уная Сімона - 1:1. Іспанія в атаці видала два удари від Дані Ольмо та Пау Торреса, що були заблоковані. На 77-й хвилині Швейцарія залишилася в меншості після вилучення Ремо Фройлера за небезпечний підкат.

У більшості Іспанія не зуміла дотиснути швейцарців і гра була переведена в овертайми.

У першій 15-хвилинці Швейцарію тягнув її воротар Ян Зоммер. Щонайменше тричі сейви Зоммера залишали швейцарців у грі. Другий екстратайм Іспанія знову провела на воротах Швейцарії і головний герой основного та додаткового часу - Зоммер.

У серії післяматчевих пенальті вже був інший герой. Воротар іспанців Унай Сімон взяв два удари з 11-ти метрів та один постріл був вище воріт. Зоммер також відбив один удар та одного разу була штанга, але цього не вистачило. Іспанія виграла серію післяматчевих пенальті з рахунком 3:1 та пробилася до півфіналу.