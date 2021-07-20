Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща може перепродати до 4 млн доз вакцин Україні та Балканам – ЗМІ

Вівторок, 20 липня 2021, 11:17

Польський уряд на наступному тижні може перепродати до 4 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу Україні та балканським країнам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Наразі Польща замовила 100 мільйонів доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися.

Польща хоче продати препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації. Однак країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson&Johnson. Вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.

Польща хоче продати як препарати AstraZeneca, так і вакцини Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни.

"В даний час у нас на складі приблизно 5 мільйонів вакцин. Для нас найголовніше - це вакцинувати суспільство, але ми можемо продати до чотирьох мільйонів доз, враховуючи найближчі поставки вакцин до Польщі", - каже керівник Агентства стратегічних запасів Польщі Міхал Кучмеровський.

Про готовність купувати вакцини повідомили 26 країн, є попит на 40 мільйонів доз.

Водночас Польща не буде заробляти гроші на продажу препаратів, оскільки це заборонено угодою Європейської комісії, яка вела переговори про поставку до країн ЄС.

Тому Польща перепродаватиме вакцини за ціною, яку заплатила. У деяких випадках вакцини надаватимуться безкоштовно.

У Польщі з кінця грудня, коли почалася вакцинація проти COVID-19, було проведено понад 32,8 мільйона щеплень. Понад 16,3 мільйона людей повністю вакциновані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщавакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: