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Польща може перепродати до 4 млн доз вакцин Україні та Балканам – ЗМІ

Вівторок, 20 липня 2021, 11:17

Польський уряд на наступному тижні може перепродати до 4 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу Україні та балканським країнам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Наразі Польща замовила 100 мільйонів доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися.

Польща хоче продати препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації. Однак країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson&Johnson. Вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.

Польща хоче продати як препарати AstraZeneca, так і вакцини Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни.

"В даний час у нас на складі приблизно 5 мільйонів вакцин. Для нас найголовніше - це вакцинувати суспільство, але ми можемо продати до чотирьох мільйонів доз, враховуючи найближчі поставки вакцин до Польщі", - каже керівник Агентства стратегічних запасів Польщі Міхал Кучмеровський.

Про готовність купувати вакцини повідомили 26 країн, є попит на 40 мільйонів доз.

Водночас Польща не буде заробляти гроші на продажу препаратів, оскільки це заборонено угодою Європейської комісії, яка вела переговори про поставку до країн ЄС.

Тому Польща перепродаватиме вакцини за ціною, яку заплатила. У деяких випадках вакцини надаватимуться безкоштовно.

У Польщі з кінця грудня, коли почалася вакцинація проти COVID-19, було проведено понад 32,8 мільйона щеплень. Понад 16,3 мільйона людей повністю вакциновані.

Теми: Польщавакцинація


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