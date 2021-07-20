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Білий дім і Берлін готують санкції на випадок, якщо РФ використає "Північний потік-2" для тиску - ЗМІ

Вівторок, 20 липня 2021, 20:40

У проєкті угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік-2" передбачаються зобов'язання застосувати санкції та інші заходи стримування на випадок, якщо Росія спробує використати газопровід як зброю проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні редакції. 

Передбачається, що Німеччина повинна буде вжити заходів зі свого боку, якщо Кремль вдасться до тиску на Україну за допомогою газопроводу або здійснить агресію проти України, і повинна буде закликати до кроків на рівні ЄС, включно із санкціями на експорт російських енергоносіїв. Це називають поступкою Ангели Меркель, оскільки вона завжди наполягала, що країна має ухвалювати рішення повністю самостійно.

Посадовець з адміністрації США, який погодився говорити на умовах анонімності, зазначив, що формулювання зумисно обирають так, щоб вони не були однозначними - щоб не розкривати Росії "дорожню мапу" реагування на потенційні зловмисні дії. Він зазначив, що це може означати в тому числі обмеження постачання газу з Росії до Німеччини.

Очікується, що угоду фіналізують до майбутньої поїздки президента України Володимира Зеленського до США. 

Також проєкт передбачає інвестиції обсягом 1 млрд доларів у так званий "зелений фонд", щоб допомогти Україні перейти на більш екологічні джерела енергії, з яких Німеччина початково має надати 175 млн доларів. 

Крім того, Німеччина має призначити спецпредставника для підтримки двосторонніх енергетичних проєктів з Україною, і на це питання передбачається фінансування у розмірі 70 млн доларів.  

Також Берлін, згідно з проєктом, зобов’язується використовувати свої важелі впливу, щоб добитися продовження угоди щодо транзиту газу між Україною та РФ ще на 10 років після завершення її терміну у 2024 році. 

Раніше агентство Reuters повідомляло, що США та Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" найближчими днями, але багато деталей залишалися невідомими.

Як повідомлялося, радник Державного департаменту США Дерек Чолле відвідає Київ і Варшаву найближчими днями, щоб обговорити "Північний потік-2".

Читайте також: Партнерство без огляду на Україну: про що домовлялися Джо Байден та Ангела Меркель.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАНімеччинаПівнічний потік-2санкції
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