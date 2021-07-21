Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США закликали Україну утриматись від критики угоди про "Північний потік-2" - Politico

Середа, 21 липня 2021, 08:47
США закликали Україну утриматись від критики угоди про Північний потік-2 - Politico

Представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Про це пише видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з переговорами, пише "Європейська правда".

"Офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проєкту, відомого як "Північний потік - 2", і тепер намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

У той же час офіційні особи адміністрації тихо закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується трубопроводу, за словами чотирьох осіб, знайомих з обговореннями", - пише видання.

За словами співрозмовників видання, офіційні особи заявляли українській стороні, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом. 

Вони також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США і Німеччини, стверджує видання.

Чиновник, який обіймає високу посаду в адміністрації Байдена, оскаржив повідомлення видання, зазначивши, що ситуація є більш складною. Водночас він відмовився поділитися додатковою інформацією про переговори офіційних осіб зі США зі своїми українськими колегами.

Співрозмовник зазначив, що в​ ході переговорів з Німеччиною США намагаються обмежити ризики, пов'язані з трубопроводом, для України і для європейської енергетичної безпеки. 

Він додав, що американські та німецькі переговорники шукають способи зменшити шкоду, яку це питання завдає молодій демократії.

Джерело, наближене до президента України Володимира Зеленського, заявило, що позиція Києва полягає в тому, що санкції США все ще можуть зупинити завершення проєкту. Український співрозмовник підкреслив, що Київ як і раніше категорично проти цього проєкту.

За даними ЗМІ, ​​у проєкті угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік-2" передбачаються зобов'язання застосувати санкції та інші заходи стримування на випадок, якщо Росія спробує використати газопровід як зброю проти України.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що США та Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" найближчими днями, але багато деталей залишалися невідомими.

Теми: Північний потік-2СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: