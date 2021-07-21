США закликали Україну утриматись від критики угоди про "Північний потік-2" - Politico

Представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Про це пише видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з переговорами, пише "Європейська правда".

"Офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проєкту, відомого як "Північний потік - 2", і тепер намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

У той же час офіційні особи адміністрації тихо закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується трубопроводу, за словами чотирьох осіб, знайомих з обговореннями", - пише видання.

За словами співрозмовників видання, офіційні особи заявляли українській стороні, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом.

Вони також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США і Німеччини, стверджує видання.

Чиновник, який обіймає високу посаду в адміністрації Байдена, оскаржив повідомлення видання, зазначивши, що ситуація є більш складною. Водночас він відмовився поділитися додатковою інформацією про переговори офіційних осіб зі США зі своїми українськими колегами.

Співрозмовник зазначив, що в​ ході переговорів з Німеччиною США намагаються обмежити ризики, пов'язані з трубопроводом, для України і для європейської енергетичної безпеки.

Він додав, що американські та німецькі переговорники шукають способи зменшити шкоду, яку це питання завдає молодій демократії.

Джерело, наближене до президента України Володимира Зеленського, заявило, що позиція Києва полягає в тому, що санкції США все ще можуть зупинити завершення проєкту. Український співрозмовник підкреслив, що Київ як і раніше категорично проти цього проєкту.

За даними ЗМІ, ​​у проєкті угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік-2" передбачаються зобов'язання застосувати санкції та інші заходи стримування на випадок, якщо Росія спробує використати газопровід як зброю проти України.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що США та Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" найближчими днями, але багато деталей залишалися невідомими.