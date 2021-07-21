Ще 6 країн ЄС можуть відкритися для українців ближчими днями

Ймовірно, до кінця тижня для вільного в’їзду з України мають відкритися ще шість європейських країн.

Про це йдеться у статті Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни.

Зазначається, що рівно за два тижні до рішення Ради ЄС про відкриття кордонів для українців було аналогічне рішення щодо низки інших держав, в тому числі Молдови, Вірменії, Азербайджану.

"Ті країни ЄС, які відкрили кордони для них, готують новину і для українців, за аналогічним принципом", - йдеться у статті.

Зокрема, очікується, що найближчим часом відкриються Австрія, Ісландія (не входить в ЄС, але входить в Шенген), Іспанія, Люксембург, Португалія та Нідерланди.

Щодо Нідерландів, то вже зараз до цієї країни можна їхати з українською довідкою про вакцинацію, але днями в аеропорту Амстердама почнуть пропускати також невакцинованих українців.

"Ба більше, від них, схоже, не вимагатимуть навіть тестів! Принаймні, таке правило зараз діє для молдован та інших "зелених" країн" - йдеться у статті.

Австрія та Іспанія можуть відкритися вже з 22 липня. Українців пускатимуть за негативним тестом (антиген чи ПЛР), старим позитивним тестом або українською довідкою про вакцинацію (китайські вакцини підходять), в Іспанії діти до 12 років звільнені від вимоги здавати тест.

Люксембург не дозволятиме в’їзд за довідкою про вакцинацію, але прийматиме тести. Те саме стосується Португалії.

Ісландія, коли відкриється для туризму, пускатиме тільки вакцинованих українців (підходять усі вакцини) або тих, хто перехворів.

Як відомо, держави ЄС ухвалили рішення внести Україну до списку держав, щодо яких країнам-членам рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.