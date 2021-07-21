США і Німеччина офіційно домовились про "Північний потік-2": що пообіцяли Україні

США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Текст декларації, оприлюднений міністерством закордонних справ Німеччини, має назву "Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

Документ починається із запевнення, що США та Німеччина рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та її європейський шлях, та підтверджують необхідність вжити заходів проти російської агресії і деструктивних дій Росії в Україні і за її межами.

"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в рамках нормандського формату. Німеччина активізує свої зусилля в рамках нормандського формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод", - сказано у декларації.

США та Німеччина зобов'язуються працювати разом в рамках нещодавно створеного діалогу на високому рівні, щоб гарантувати, що Сполучені Штати і ЄС мають відповідні інструменти і механізми, аби реагувати на російську агресію та деструктивну діяльність РФ, у тому числі на російські спроби використовувати енергію як зброю.

"Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включаючи санкції, щоб обмежити російський потенціал для експорту до Європи в енергетичному секторі, включаючи газ, або вжити ефективних заходів в інших економічно важливих сферах", - сказано в документі.

США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року.

Відповідно до цієї точки зору Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років, і призначити для цієї мети спеціального представника.

Відзначається, що переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Німеччина зобов'язується створити і управляти Зеленим фондом для України, який сприятиме її енергетичному переходу, енергоефективності та енергетичній безпеці.

Німеччина і США будуть прагнути заохочувати і підтримувати інвестиції в Зелений фонд на суму не менше 1 мільярда доларів США, в тому числі від третіх сторін, таких як приватний сектор.

Німеччина спочатку додасть до фонду не менше 175 мільйонів доларів в якості гранту і буде працювати над збільшенням своїх внесків в найближчі роки, стверджується в декларації.

Фонд буде просувати використання відновлювальних джерел енергії, сприяти розвитку водню як енергоносія, підвищувати енергоефективність, прискорювати поетапну відмову від вугілля і підтримувати вуглецеву нейтральність.

Сполучені Штати планують просувати ініціативу за допомогою технічної та стратегічної допомоги відповідно до цілей Фонду.

Крім того, Німеччина продовжить просувати двосторонні енергетичні проєкти з Україною, особливо в галузі поновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також підтримки поетапної відмови від вугілля, що також включає призначення спеціального посланника із спеціально виділеними фондами на суму 70 мільйонів доларів США.

Німеччина також готова запустити пакет заходів стійкості для України, який підтримає енергетичну безпеку України. Це містить зусилля по забезпеченню і підвищенню можливостей для реверсу газу в Україну з метою повного захисту України від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну.

Крім того, Німеччина дозволить Україні брати участь в її проектах підтримки і співпраці з розвитку і розширенню кіберможливостей, підтримає зусилля з реформування українського енергетичного сектора і допоможе розробити варіанти модернізації українських газотранспортних систем.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.