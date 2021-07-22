Британія хоче істотно переписати протокол Brexit щодо Північної Ірландії
Великобританія заявила, що протокол Brexit щодо Північної Ірландії від початку помилковий і що вона хоче його істотно переписати.
Джерело: The Guardian
Деталі: Водночас, уточнюється, що протокол виконав своє завдання - вивести Великобританію з ЄС як "єдину країну".
Рішення Британії було оприлюднене в 28-сторінковому документі міністра, який очолює переговори щодо Brexit, Девіда Фроста.
Пропозиції зосереджені на чотирьох основних питаннях:
- Скасувати всі митні перевірки товарів, що ввозяться в Північну Ірландію з Великобританії, але ввести режим, при якому підприємства реєструватимуть свою торгівлю і будут погоджуватися на перевірки своїх ланцюжків поставок;
- Припинити роль інститутів ЄС в забезпеченні дотримання протоколу;
- Запровадити "повний режим подвійного регулювання", який дозволить товарам циркулювати в Північній Ірландії, якщо вони відповідають стандартам Великобританії або ЄС;
- Ухвалити нове законодавство, щоб запровадити штрафи для трейдерів, які його не дотримуються.
Великобританія вважає, що ці зміни усунуть бар'єри для супермаркетів, онлайн-покупців і виробників і забезпечать майбутнє британських супермаркетів в Північній Ірландії.
Фрост зазначив, що "труднощі, з якими ми стикаємося при використанні протоколу Північної Ірландії, тепер є основною перешкодою на шляху побудови відносин з ЄС".
Європейська комісія негайно виключила перегляд угоди. Однак передбачається, що комісія відкрита для внесення деяких змін в особливі умови для Північної Ірландії.
Марош Шефчович, віце-президент ЄС, що відповідає за відносини між ЄС і Великобританією, сказав, що Брюссель шукав "гнучкі, практичні рішення" і "не погодиться на перегляд протоколу".
Передісторія:
- Щоб після Brexit зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС.
- Митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією.
- На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - появою митного кордону між частинами Британії категорично невдоволені лоялісти та юніоністи і вимагають переглянути умови.