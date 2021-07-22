Британія хоче істотно переписати протокол Brexit щодо Північної Ірландії

Великобританія заявила, що протокол Brexit щодо Північної Ірландії від початку помилковий і що вона хоче його істотно переписати.

Джерело: The Guardian

Деталі: Водночас, уточнюється, що протокол виконав своє завдання - вивести Великобританію з ЄС як "єдину країну".

Рішення Британії було оприлюднене в 28-сторінковому документі міністра, який очолює переговори щодо Brexit, Девіда Фроста.

Пропозиції зосереджені на чотирьох основних питаннях:

Скасувати всі митні перевірки товарів, що ввозяться в Північну Ірландію з Великобританії, але ввести режим, при якому підприємства реєструватимуть свою торгівлю і будут погоджуватися на перевірки своїх ланцюжків поставок;

Припинити роль інститутів ЄС в забезпеченні дотримання протоколу;

Запровадити "повний режим подвійного регулювання", який дозволить товарам циркулювати в Північній Ірландії, якщо вони відповідають стандартам Великобританії або ЄС;

Ухвалити нове законодавство, щоб запровадити штрафи для трейдерів, які його не дотримуються.

Великобританія вважає, що ці зміни усунуть бар'єри для супермаркетів, онлайн-покупців і виробників і забезпечать майбутнє британських супермаркетів в Північній Ірландії.

Фрост зазначив, що "труднощі, з якими ми стикаємося при використанні протоколу Північної Ірландії, тепер є основною перешкодою на шляху побудови відносин з ЄС".

Європейська комісія негайно виключила перегляд угоди. Однак передбачається, що комісія відкрита для внесення деяких змін в особливі умови для Північної Ірландії.

Марош Шефчович, віце-президент ЄС, що відповідає за відносини між ЄС і Великобританією, сказав, що Брюссель шукав "гнучкі, практичні рішення" і "не погодиться на перегляд протоколу".

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