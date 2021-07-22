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Британія хоче істотно переписати протокол Brexit щодо Північної Ірландії

Четвер, 22 липня 2021, 04:05
Британія хоче істотно переписати протокол Brexit щодо Північної Ірландії

Великобританія заявила, що протокол Brexit щодо Північної Ірландії від початку помилковий і що вона хоче його істотно переписати.

Джерело: The Guardian

Деталі: Водночас, уточнюється, що протокол виконав своє завдання - вивести Великобританію з ЄС як "єдину країну".

Рішення Британії було оприлюднене в 28-сторінковому документі міністра, який очолює переговори щодо Brexit, Девіда Фроста.

Пропозиції зосереджені на чотирьох основних питаннях:

  • Скасувати всі митні перевірки товарів, що ввозяться в Північну Ірландію з Великобританії, але ввести режим, при якому підприємства реєструватимуть свою торгівлю і будут погоджуватися на перевірки своїх ланцюжків поставок;
  • Припинити роль інститутів ЄС в забезпеченні дотримання протоколу;
  • Запровадити  "повний режим подвійного регулювання", який дозволить товарам циркулювати в Північній Ірландії, якщо вони відповідають стандартам Великобританії або ЄС;
  • Ухвалити нове законодавство, щоб запровадити штрафи для трейдерів, які його не дотримуються.

Великобританія вважає, що ці зміни усунуть бар'єри для супермаркетів, онлайн-покупців і виробників і забезпечать майбутнє британських супермаркетів в Північній Ірландії.

Фрост зазначив, що "труднощі, з якими ми стикаємося при використанні протоколу Північної Ірландії, тепер є основною перешкодою на шляху побудови відносин з ЄС".

Європейська комісія негайно виключила перегляд угоди. Однак передбачається, що комісія відкрита для внесення деяких змін в особливі умови для Північної Ірландії.

Марош Шефчович, віце-президент ЄС, що відповідає за відносини між ЄС і Великобританією, сказав, що Брюссель шукав "гнучкі, практичні рішення" і "не погодиться на перегляд протоколу".

Передісторія:

  • Щоб після Brexit зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС.
  • Митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією.
  • На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - появою митного кордону між частинами Британії категорично невдоволені лоялісти та юніоністи і вимагають переглянути умови.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяBrexit
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