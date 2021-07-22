Справи про корупцію: більше половини вироків топ-посадовцям у 2021 році були виправдувальними

Протягом 2021 року в Україні суди першої інстанції винесли 55 вироків топ-посадовцям по корупційних справах, з яких 29 були виправдувальні.

Джерело: дані за період з 1 січня по 16 липня 2021 року, які відображає проект ГО "Наші гроші" "Антикорупційний барометр".

Деталі: Із вказаних 55 вироків чотири – посадовцям категорії А (займають особливо відповідальне становище). Це три народні депутати, двох з яких Антикорсуд виправдав, а одного – засудив до 3 років позбавлення волі умовно і штрафу в 17 тис грн (всі вони проходили у справах щодо незаконного отримання компенсації витрат на проживання в готелі через нібито відсутність власного столичного житла).

А також – голова Полонської РДА Хмельницької області, який отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, був виправданий перший заступник голови Миколаївської ОДА. Поки що жоден з цих вироків не набув сили.

Решта вироків було винесено щодо чиновників категорії Б (займають відповідальне становище) – слідчі, сільські та міські голови, керівники структурних підрозділів органів держвлади тощо. Із них 10 – судді, троє з яких були виправдані.

Загалом до реального позбавлення волі були засуджені 17 топ-посадовців обох категорій А і Б. Вже набули сили два вироки (щодо суддів), всі решта – оскаржуються в апеляції. Найбільші строки – 9 і 9,5 років позбавлення волі – отримали за хабарництво відповідно згаданий вище голова Полонської РДА і в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Луганській області. Обидва вироки постановили місцеві суди.

Разом з тим у 2021 році було виправдано понад 30 топ-посадовців, серед яких: згадані вище два народні депутати і перший заступник голови ОДА, троє суддів, екс-слідчий ГПУ, начальники двох райвідділів поліції, начальник обласної Архбудінспекції і т. д.

Найбільшу кількість вироків виніс Вищий антикорупційний суд – це спеціалізований суд, якому підсудні корупційні справи і який запрацював з вересня 2019 року. За досліджений період він постановив 15 вироків, 4 з яких – виправдувальні. Далі по кількості йдуть місцеві суди Донецької області (6 вироків), Харківської (5) і Чернігівської (4).

Для топ-чиновників наймасовішою залишається стаття про отримання хабара (368) – близько 60% за означений період. Решта 40% – по статтях по зловживанню владою (364), заволодінню майном шляхом зловживання службовим становищем (191), а також наданню неправомірної вигоди (369) і зловживанню впливом (369-2). При цьому покараннями для топ-чиновників частіше закінчувалися вироки по двох останніх.

Для порівняння, за аналогічний період 2016 року суди першої інстанції винесли вироки щодо 77 топ-посадовців (1 – категорії А, і 76 – категорії Б). З них усіх 21 особа отримала найсуворіший вид покарання – позбавлення волі. Разом з тим, 13 з них у подальшому були скасовані судами вищий інстанцій, а ще в одному – апеляційний суд виправив реальне ув’язнення на умовне.

Єдиним засудженим топ-чиновником (категорії А) був екс-заступник голови Держінспекції сільського господарства Ігор Немировський, який отримав в суді першої інстанції 10 років позбавлення волі за хабар у 357 тис грн. У подальшому цей вирок скасовувався і кілька разів призначався розгляд в апеляції, що триває донині. Фактично Немировський провів у в’язниці півтора року.

Серед посадовців категорії Б були, зокрема, 4 податківців і стільки ж сільських/селищних голів, а також 3 суддів.