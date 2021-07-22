У Києві суддя на авто збила стовп і ледь не наїхала на пішоходів

У ніч на 22 липня на столичній Оболоні суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi збила стовп, врізалася в дерево та ледь не збила пішоходів.

Джерело: "Київ оперативний", "Центр протидії корупції"

Деталі: Минулої ночі на Оболоні суддя Світлана Колегаєва на Audi, записаному на маму, вилетіла з дороги, збила стовп і врізалась у дереві, мало не збивши пішоходів. Дивом ніхто не постраждав.

Деякі ЗМІ пишуть, що Колегаєва начебто перебувала в нетверезому стані.

Суддя поїхала з патрульним здавати аналізи на вміст алкоголю в крові, але результат невідомий.

"Київ оперативний" заявляє, що пару днів тому ця ж жінка дверцятами пошкодила інше авто і намагалася втекти на вулиці Московській.

Суддя Колегаєва відома тим, що під час Майдану ухвалювала рішення проти активістів, одного з них посадила на 30 днів у СІЗО. Згодом вона намагалася це приховати у своїй декларації доброчесності.