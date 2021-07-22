Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві суддя на авто збила стовп і ледь не наїхала на пішоходів

Четвер, 22 липня 2021, 11:13
Київ Оперативний

У ніч на 22 липня на столичній Оболоні суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi збила стовп, врізалася в дерево та ледь не збила пішоходів. 

Джерело: "Київ оперативний", "Центр протидії корупції

Деталі: Минулої ночі на Оболоні суддя Світлана Колегаєва на Audi, записаному на маму, вилетіла з дороги, збила стовп і врізалась у дереві, мало не збивши пішоходів. Дивом ніхто не постраждав. 

Деякі ЗМІ пишуть, що Колегаєва начебто перебувала в нетверезому стані.

Суддя поїхала з патрульним здавати аналізи на вміст алкоголю в крові, але результат невідомий. 

 

"Київ оперативний" заявляє, що пару днів тому ця ж жінка дверцятами пошкодила інше авто і намагалася втекти на вулиці Московській. 

Суддя Колегаєва відома тим, що під час Майдану ухвалювала рішення проти активістів, одного з них посадила на 30 днів у СІЗО. Згодом вона намагалася це приховати у своїй декларації доброчесності.

 

Теми: ДТПКиївсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"

фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України

оновлено, фотоНа хабарі в понад мільйон впіймали заступника голови Харківської облради

інфографікаУ ЄС більше половини дорослих завершили COVID-вакцинацію

Новини 22 липня: позов РФ проти України, угода щодо Nord Stream 2

"Не має жодних шансів": Кулеба прокоментував позов Росії проти України до ЄСПЛ

Усі новини...
ДТП
Жінка й дитина загинули у ДТП на Львівщині, ще троє у важкому стані
На Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні
Водій вантажівки на смерть збив патрульного
Останні новини
03:46
Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон
02:49
Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19
02:18
Влада Афганістану звинуватила "Талібан" у вбивстві сотні цивільних осіб
01:40
Італія запроваджує сертифікат про вакцинацію на тлі зростання кількості нових ковід-заражень
00:57
США ввели санкції проти винних у придушенні протестів на Кубі
00:23
"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"
23:46
фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України
23:31
ЮНЕСКО вирішила не вносити Венецію до списку пам’яток під загрозою
23:19
"Газпром" заявив, що готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року
22:48
У Франції стався збій у роботі сайтів низки відомих ЗМІ та сервісів
Усі новини...