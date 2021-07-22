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У Києві суддя на авто збила стовп і ледь не наїхала на пішоходів

Четвер, 22 липня 2021, 11:13
У Києві суддя на авто збила стовп і ледь не наїхала на пішоходів
Київ Оперативний

У ніч на 22 липня на столичній Оболоні суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi збила стовп, врізалася в дерево та ледь не збила пішоходів. 

Джерело: "Київ оперативний", "Центр протидії корупції

Деталі: Минулої ночі на Оболоні суддя Світлана Колегаєва на Audi, записаному на маму, вилетіла з дороги, збила стовп і врізалась у дереві, мало не збивши пішоходів. Дивом ніхто не постраждав. 

Деякі ЗМІ пишуть, що Колегаєва начебто перебувала в нетверезому стані.

Суддя поїхала з патрульним здавати аналізи на вміст алкоголю в крові, але результат невідомий. 

 

"Київ оперативний" заявляє, що пару днів тому ця ж жінка дверцятами пошкодила інше авто і намагалася втекти на вулиці Московській. 

Суддя Колегаєва відома тим, що під час Майдану ухвалювала рішення проти активістів, одного з них посадила на 30 днів у СІЗО. Згодом вона намагалася це приховати у своїй декларації доброчесності.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиївсуд
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