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Єврокомісія поки не отримала запит України про консультації щодо "Північного потоку-2"

Четвер, 22 липня 2021, 14:18

У Європейській комісії заявили, що поки не отримали запиту України про консультації щодо "Північного потоку-2".

Про це у четвер на брифінгу в Брюсселі заявила речниця комісії, повідомляє "Європейська правда".

21 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна. Кулеба зазначив, що  відповідні ноти МЗС вже надіслало.

"За нашої інформацією, до цього часу, перед тим, як почався наш брифінг, він  (запит – ред.) не був отриманий. Якщо це зміниться, ви дізнаєтеся", - сказала речниця.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: ЄврокомісіяПівнічний потік-2Україна


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