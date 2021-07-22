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Молдова посилила правила в'їзду, Україна - в "зеленій" зоні

Четвер, 22 липня 2021, 20:49

На території Республіки Молдова посилили заходи щодо профілактики та протидії поширенню COVID-19 при перетині кордону на в'їзд до країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Державної прикордонної служби України.

На території Молдови буде встановлюватися список країн з високим або низьким епідеміологічним ризиком розповсюдження захворювання COVID-19. Список країн, віднесених до "червоної" або "зеленої" зон, буде оновлюватися щотижня (в п’ятницю) та набуватиме чинності з понеділка наступного тижня. Список публікуватимуть на офіційних сайтах державних органів Молдови.

Україна на сьогодні внесена до "зеленого" списку. До "червоного" списку зараз відносяться 52 країни, зокрема, популярні туристичні напрямки Грузія та Греція.

Ті громадяни, які будуть прибувати в Молдову з країн "зеленої" зони без негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зобов’язані проходити 14-денну самоізоляцію.

Водночас не потрібний негативний ПЛР-тест, а також 14-денна самоізоляція при в’їзді в Молдову з країн "зеленої" зони для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, після якого минуло не менше 14 днів (або мають документ про наявність антитіл до COVID-19, який діє протягом 90 діб), дітям до 6 років, громадянам, що прямують транзитом по території Молдови (при умові, що транзит не буде перевищувати 24 годин) та іншим визначеним категоріям.

Громадяни, які будуть прибувати в Молдову з країн "червоної" зони, зобов’язані пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Виключення, зокрема, становлять громадяни, що пройшли повний курс вакцинації після якого минуло не менше 14 днів (або мають документ про наявність антитіл до COVID-19, який діє протягом 90 діб), діти до 6 років, громадяни, що прямують транзитом по території Молдови (при умові, що транзит не буде перевищувати 24 годин), а також діти віком від 6 до 18 років, при пред’явленні негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не більше ніж за 72 години до перетинання кордону.

Особи, які будуть знаходитися на самоізоляції в Молдові, зможуть її завершити після 7-го дня у випадку здачі ПЛР-тесту на COVID-19, результат якого буде негативним.

Також прикордонники Республіки Молдови звертають увагу на те, що довідки про негативний результат ПЛР-тест, проходження курсу вакцинації або наявність антитіл до COVID-19 мають бути румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською або російською мовами.

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