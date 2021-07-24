Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі водійка напідпитку протаранила автобус з українцями, є постраждалі

Субота, 24 липня 2021, 14:36

Десять людей отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лодзинському воєводстві, семеро з них - громадяни України.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє TVN24 та інші польські ЗМІ.

Автомобіль та мікроавтобус з 9 пасажирами, з яких сім - громадяни України, зіткнулися на шляху 784 у селі Вигода поблизу міста Радомсько близько 6 ранку. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 6:20. 

Представниця поліції Радомсько Анета Власлова розповіла, що автомобіль Nissan і автобус Volkswagen злетіли в кювети з різних боків дороги.

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав 4 проміле. Жінка - мешканка сусіднього села Гідле.

Усім учасникам ДТП знадобилась госпіталізація, троє у важкому стані. Постраждалі перебувають у лікарнях Лодзя, Радомсько, Честонхова та Пйотркува Трибунальського.

 
 

Теми: ДТППольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

AP: Низка штатів США скоротили свою COVID-статистику — одразу як зросли зараження

У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений – ЗМІ

У США визначилися з кандидатурою посла в Україні – експосол

У Харкові помер військовий, якого поранили в районі ООС

Прем'єр-Ліга. "Шахтар" з новим тренером переграв "Інгулець"

Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради призначили заставу

Усі новини...
ДТП
На Луганщині маршрутка вилетіла в кювет – п’ятеро у лікарні
На Закарпатті зіткнулися пасажирський потяг і вантажівка
Очільник МВС про ДТП судді: "Зім’ятою" у цій справі залишиться тільки Audi
Останні новини
05:20
Потужні зливи спричинили повінь на Філіппінах, 15 тисяч евакуйовані
04:13
Шістьох камерунських солдатів вбили при нападі повстанців
03:15
В руїнах будинку біля Маямі припинили шукати тіла
02:30
AP: Низка штатів США скоротили свою COVID-статистику — одразу як зросли зараження
01:31
В Нікарагуа арештували сім потенційних кандидатів у президенти
00:36
Кількість нових COVID-випадків у Туреччині сягнула максимуму за два місяці
23:41
У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений – ЗМІ
22:56
Вітренко проти невигідних закупівель газу з РФ, "Газпром" пояснив слова Міллера
22:29
У США визначилися з кандидатурою посла в Україні – експосол
22:13
У Харкові помер військовий, якого поранили в районі ООС
Усі новини...