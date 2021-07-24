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У Польщі водійка напідпитку протаранила автобус з українцями, є постраждалі

Субота, 24 липня 2021, 14:36
У Польщі водійка напідпитку протаранила автобус з українцями, є постраждалі

Десять людей отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лодзинському воєводстві, семеро з них - громадяни України.

Як пише "Європейська правда" про це повідомляє TVN24 та інші польські ЗМІ.

Автомобіль та мікроавтобус з 9 пасажирами, з яких сім - громадяни України, зіткнулися на шляху 784 у селі Вигода поблизу міста Радомсько близько 6 ранку. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 6:20. 

Представниця поліції Радомсько Анета Власлова розповіла, що автомобіль Nissan і автобус Volkswagen злетіли в кювети з різних боків дороги.

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав 4 проміле. Жінка - мешканка сусіднього села Гідле.

Усім учасникам ДТП знадобилась госпіталізація, троє у важкому стані. Постраждалі перебувають у лікарнях Лодзя, Радомсько, Честонхова та Пйотркува Трибунальського.

 
 

Теми: ДТППольща
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