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Австрія посилює контроль на кордонах через нелегальних мігрантів

Субота, 24 липня 2021, 16:59

Австрія спрямувала на кордон з Угорщиною додатково 400 військових, щоб посилити нагляд за ним.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Orf, про це заявили міністри внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер та міністр оборони Клаудія Теннер.

Рішення пов’язане із зростанням кількості спроб незаконного перетину кордону з території Угорщини, заявив глава МВС. За його словами, якщо за увесь минулий рік спроб незаконного перетину було близько 21 700, то лише за половину поточного року - вже понад 15700. З початку року було затримано 200 осіб, які вочевидь допомагали мігрантам пробратися до Австрії з Угорщини.

"Зростаюча кількість таких спроб змушують нас, спільно з МВС, суттєво посилити сили на східному і південному кордонах", - додала міністр оборони.

Нехаммер різко розкритикував Єврокомісію та європейський механізм притулку, назвавши систему "провальною". Він заявив, що на Австрію припадає "найбільше в ЄС міграційне навантаження", але жодної підтримки від Єврокомісії не надходить. 

Додаткові сили армії будуть залучені безстроково. 

З опозиційних партій після брифінгу міністрів почалася критика на їхню адресу. Представник соціал-демократів (SPÖ) Райнхольд Айнвальнер заявив, що заяви свідчать про провал цього напрямку урядом Себастьяна Курца, а тепер провину намагаються перекласти на ЄС.

Герберт Кікль з Австрійської партії свободи FPÖ також заявив про "тотальний провал" глави МВС щодо міграційного питання. "Якщо подивитися на ці цифри (нелегальної міграції), міністр "проспав" з реакцією щонайменш на рік", - заявив він. 

Як відомо, останнім часом з проблемою нелегальної міграції зіткнулася також Литва - на її територію люди з країн Близького Сходу та Африки потрапляють через територію Білорусі.

Теми: Австрія


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