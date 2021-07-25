AP: Низка штатів США скоротили свою COVID-статистику — одразу як зросли зараження

Кілька американських штатів – Флорида, Небраска, Айова та Південна Дакота - скоротили свої звіти про статистику COVID-19 в цьому місяці відразу після того, як кількість випадків захворювання по країні почала стрімко рости.

Джерело: AP

Деталі: Штати перейшли до щотижневої звітності замість щоденної.

На початку цього місяця Флорида змінила частоту повідомлень про зараження. Офіційні особи заявили, що це має сенс, враховуючи зменшення кількості випадків і збільшення кількості людей, що вакцинувалися. Незабаром після цього кількість випадків захворювання почала зростати, і на початку цього тижня на Флориду припадала п'ята частина нових випадків зараження COVID-19 в країні. В результаті щотижневі випуски у Флориді призводять до наслідків для розуміння США поточного сплеску, оскільки статистика COVID-19 у штаті не надходить протягом шести днів на тиждень.

Представники охорони здоров'я Флориди заявляють, що не обмежували обмін даними з Центрами з контролю і профілактиці захворювань.

Небраска фактично припинила повідомляти про вірус протягом двох тижнів після того, як губернатор Піт Рікеттс оголосив про припинення офіційної надзвичайної ситуації через вірус. Репортери були змушені надсилати офіційні запити або звертатися до національних веб-сайтів, які відстежують дані штату, щоб дізнатися про COVID-статистику. Через два тижні штат відступив і розробив щотижневий сайт, на якому наводяться деякі основні цифри.

Як зазначається, офіційні особи в Небрасці вирішили, що щоденно оновлювати інформаційну панель щодо COVID-19 – наразі не найбільш вдале використання державних ресурсів - частково тому, що кількість переглядів веб-сайту постійно знижується і це вказує на менший інтерес до цифр.

Зазначається, що інші штати пішли іншим шляхом і надали більше інформації, а Вашингтон на цьому тижні додав інформаційну панель про кількість жителів, які заразилися після вакцинації.

Водночас, багато штатів останнім часом почали повідомляти про кількість заражень тільки в будні дні.

Уточнюється, що тенденція до скорочення обсягу представлення даних стривожила фахівців з інфекційних захворювань, які вважають, що більше інформації краще під час пандемії. Люди звикли покладатися на державні панелі моніторингу вірусу, щоб ухвалювати рішення, чи відвідувати великі збори або носити маски в громадських місцях, а розуміння рівня ризику в співтоваристві впливає на те, як люди реагують на обмеження, пов'язані з вірусами, і заклики пройти вакцинацію.

Зазначається, що таким чином громадськість була позбавлена інформації в реальному часі про спалахи, випадки, госпіталізації і смерті.

Водночас, AP пише, що щотижнева звітність по цифрах і раніше дозволяє людям відстежувати загальні тенденції, згладжуючи деякі повсякденні варіації, які виникають через спосіб реєстрації випадків.

Нагадаємо: За весь час пандемії у США виявили понад 35 млн випадків COVID-19, більше 600 тисяч людей померли від недуги.