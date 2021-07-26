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В уряді Польщі не планують вимагати щеплення для доступу у ресторани і подібні заклади - ЗМІ

Понеділок, 26 липня 2021, 14:41

В уряді Польщі не збираються вимагати довідку про щеплення від коронавірусу для відвідання ресторанів, кінотеатрів і подібних закладів і шукатимуть м'якші рішення для протидії новій хвилі епідемії.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела, знайомі з обоговоренням питання, пише "Європейська правда".

Журналісти повідомляють, що в уряді не планують повторювати "драконівські" заходи Франції та Італії, побоюючись, що це збурить суспільство (варто зазначити, що і там не запровадили тотальну заборону відвідання таких закладів для невакцинованих - необхідно надати або довідку про щеплення, або негативний тест чи довідку про перенесену хворобу). 

Деякі експерти дорадчої групи при уряді радили піти таким шляхом, вказуючи на те, що це мотивувало вакцинуватись французів та італійців, які раніше вагалися.

Натомість уряд Матеуша Моравецького планує застосовувати карантинні обмеження лише для невакцинованих. Наприклад, якщо організовується велике весілля, туди буде дозволено запросити обмежену кількість невакцинованих гостей, але щодо вакцинованих жодних обмежень не буде. 

Як відомо, парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників. 

Обидва заходи викликали протести і політичну напругу. Цими вихідними в країні, паралельно з розглядом проєкту, протестували понад 160 тисяч людей, у Парижі та Ліоні сталися сутички з поліцією. Водночас, соцопитування свідчать, що мовчазна більшість підтримує цей крок. 

Вимогу "паспорта здоров’я" для доступу в низки заклади запровадила також Італія, спровокувавши різкий стрибок реєстрацій на щеплення.

Довідку про вакцинацію або одужання після хвороби вимагатимуть також в ресторанах і пабах Ірландії.

Теми: Польщакарантин


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