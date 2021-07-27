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"Дитина під ключ" за $60 тисяч: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон

Вівторок, 27 липня 2021, 09:52

Служба безпеки України у Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами: ділки налагодили схему "постачання" іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

Джерело: СБУ

Деталі: "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це ‒ підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали, а іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

У межах кримінального провадження проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.

У ході обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.

 

Наразі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Українська правда
Теми: СБУ


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