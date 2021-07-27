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Олімпіада: українка Ус увійшла до топ-10 у веслувальному слаломі на байдарці

Вівторок, 27 липня 2021, 13:55

У олімпійському Токіо пройшов фінал у веслувальному слаломі серед жінок – за підсумками змагань українка Вікторія Ус потрапила до десятки найкращих веслувальниць планети та показала 8-й результат.

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Деталі: Ус подолала дистанцію без штрафних секунд. 

Окрім того, веслувальниця покращила свій результат у порівнянні з минулими Іграми в Ріо-де-ЖанейроЖанейро, де зупинилась на 12-й позиції.

"В цілому,  я задоволена виступом. Дуже щаслива бути у фіналі, представляти Україну і показати, що є такий вид спорту, як веслувальний слалом. Це крутий вид спорту, я його обожнюю, і вважаю, що діти мають займатися цим видом спорту", – поділилася враженнями киянка.

Вікторія продовжить свій виступ на Олімпійських іграх та 28 липня позмагається у веслувальному слаломі на каное.

"Зараз вже вивчила трасу, вона буде така сама. Вважаю, що в мене каное навіть сильніший вид. Фінал у байдарці – це вже досягнення для мене. Ми зробили велику роботу над помилками і я увійшла до топ-10. Завтра старт у каное, буду насолоджуватися", – розповіла Ус.

Теми: Олімпіада


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