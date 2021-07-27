"За жодних обставин": президентський антирейтинг очолив Порошенко

Президентський антирейтинг очолює 5-тий глава держави Петро Порошенко, за ним – експрем’єрка Юлія Тимошенко.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 23-25 липня 2021 року

Дослівно: "Антирейтинг очолює Петро Порошенко: 46% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Юлію Тимошенко (ВО "Батьківщина" -ред.), 34% – Юрія Бойка (ОПЗЖ), 29% – Володимира Зеленського (чинний президент України), 26% – Олега Ляшка (Радикальна партія), кожен п’ятий не проголосував б за жодних обставин за Арсенія Яценюка (експрем’єр), Олега Тягнибока (ВО "Свобода").

Додатково: Дослідження проводилося 23-25 липня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних номерів соціологи опитали 2500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.