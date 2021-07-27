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На Київській митниці вилучили 30 тонн контрабанди

Вівторок, 27 липня 2021, 15:29

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з департаментом протидії контрабанді вилучили 30 тон товару на столичній митниці.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: У відомстві повідомили, що наразі проводяться обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці.

Вилучено понад 30 тон товару.

Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників тривалий час завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.

 

У такий спосіб перевізник уникав сплати податків.

Лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши більше 30 мільйонів гривень податку.

Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці.

 
 
 

Українська правда
Теми: КиївконтрабандамитницяДБР


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