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У Грузії – нові максимуми заражень коронавірусом з середини грудня

Середа, 28 липня 2021, 12:17
Фото newsgeorgia.ge

У Грузії добовий приріст заражень коронавірусом другий день поспіль перевищує 3000 випадків. Перед цим останній раз такі показники реєстрували в середині грудня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

28 липня повідомили про 3141 нового хворого. У вівторок показник був ще вищим – 3 666 випадків.

Показник позитивності тестів склав 7,75%. За останні два тижні він складає 6,28%, за тиждень – 6,9%.

Від ускладнень за минулу добу померли 20 пацієнтів з коронавірусом. Водночас одужали – 1509.

На піку епідемії на початку грудня минулого року у Грузії з населенням близько 3,7 млн реєстрували понад 5 тисяч нових хворих щодня.

Як вже повідомлялося, керівник Національного центру з контролю захворювань вже анонсував повернення обмежень на масові заходи

Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що уряд не планує жорстких обмежень економічної діяльності, оскільки країна таких заходів "не витримає".

Останній локдаун у Грузії тривав декілька місяців та був одним з найжорсткіших у Європі, з повною зупинкою міського й міжміського транспорту і комендантською годиною. Протягом кінця зими та весни обмеження поступово скасували, але всі найжорсткіші заходи тимчасово повертали на період великодніх вихідних. 

30 червня, після майже восьми місяців, остаточно скасували "коронавірусну" комендантську годину.

Теми: Грузіякоронавірус


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