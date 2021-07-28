Суд у Чехії скасував обов’язок носити маски у приміщеннях

Вищий адміністративний суд Чехії вирішив у вівторок, що урядова міра, яка зобов'язує людей носити маски FFP2 у закритих приміщеннях, не є виправданою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Суд скасував цей захід, але постанова набере чинності через три дні, що дає міністерству охорони здоров’я час на реакцію та достатнє обґрунтування цього заходу.

Якщо міністерство цього не зробить, зобов’язання носити маски в громадському транспорті, лікарнях чи громадських будівлях буде скасовано.

Міністерство заявило, що буде поважати постанову суду.

Суд у своєму рішенні зазначив, що до цього часу міністерство "систематично ігнорувало" рішення суду та викликало "правову невизначеність".

Більше того, суд наголосив, що всі ці непотрібні суперечки щодо закону є дорогими і навіть спричиняють перевантаження судів.

На початку червня Вищий адміністративний суд Чехії вирішив, що закриття дитсадків і значне обмеження роботи шкіл під час останнього локдауну не мали достатніх юридичних підстав.