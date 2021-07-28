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Під час лісових пожеж в турецькій Анталії постраждали більше 50 людей

Середа, 28 липня 2021, 19:24

В результаті масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, постраждала 51 людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Директор з питань охорони здоров’я провінції Анталія Юнал Гюльдур повідомив, що за допомогою до лікарень звернулися більше 50 людей.

"51 людина, постраждала від пожеж у Манавгаті, звернулася до лікарень з метою лікування. 47 з них у легкому стані, вони будуть виписані після  кисневої терапії. У одного з громадян 30-відсотковий опік, у ще одного - перелом ноги. На цю мить ніхто з них не перебуває у загрозливому для життя стані", - сказав він.

Гюльдур зазначив, що постраждалого із опіками направлять до Анталії.

Причини пожеж у мікрорайонах Єнікуй та Сіде району досі невідомі.

Для боротьби з полум'ям, яке активно поширюється завдяки вітру, було розгорнуто значну кількість пожежних команд із сусідніх провінцій.

До регіону були направлені літак, 19 вертольотів та 103 пожежні машини з 412 пожежниками, проте влада заявила, що їхні зусилля з метою контролю вогню не дали результатів.

Після наполегливих зусиль командам вдалося стримати вогонь у напрямку до АЗС на автодорозі Анталія-Аланія.

Мер міста Манавгат Шукрю Сезен сказав, що полум'я поширилося на житлові райони і багато будинків згоріли.  

Сезен заявив, що пожежа палає у місцях, далеких від узбережжя, і що в районах туризму немає про що турбуватися.

Теми: Туреччинапожежа


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