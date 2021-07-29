Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Швеції дослідники в рамках експерименту платитимуть людям за вакцинацію

Четвер, 29 липня 2021, 14:17

У Швеції люди зможуть отримати 200 крон ($23) за вакцинацію проти коронавірусу в рамках невеликого академічного дослідження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Вакцинація проти COVID-19 є добровільною у Швеції і в цілому статус вакцинації не впливає на те, яких рекомендацій та правил слід дотримуватися громадянам - за винятком деяких випадків, в основному пов'язаних з поїздками за кордон.

Швеція також офіційно не пропонувала стимули для вакцинації і не вводила обов'язкову вакцинацію для будь-яких конкретних груп, як це відбувається в деяких інших європейських країнах.

Група дослідників на чолі з Еріком Венгстремом з Лундського університету пропонує власні стимули для невеликої групи осіб. Дослідники прагнуть перевірити, чи впливає це на процес вакцинації.

У дослідженні близько 8000 учасників отримали один з чотирьох різних стимулів.

Крім фінансового заохочення в  розмірі 200 крон, що виплачується у вигляді подарункової карти, для трьох інших груп запропонували: інформацію про вакцини; попросили учасників надати аргумент на користь вакцинації; попросили перерахувати людей зі свого кола, яких вони зможуть захистити шляхом вакцинації. Крім того, контрольна група не отримала жодного з цих варіантів.

Винагорода у 200 крон не є надзвичайно високою, адже дорівнює приблизній вартості стандартного візиту до лікаря в Швеції, у той час як вакцинація проти Covid-19 – безкоштовна. Венгстрем пояснив, якби сума була більшою, це можна було б трактувати як примус до вакцинації.

Результати дослідження очікуються восени.

З початку цього місяця вакцинація проти коронавірусу стала доступною для всіх людей, старших 18 років у Швеції. На цей момент повністю вакциновано близько половини дорослого населення.

Як відомо, низка країн вигадують стимули для заохочення до вакцинації. Так, у Латвії, Словаччині та Польщі проводять лотереї для вакцинованих людей, а Нідерланди безкоштовно пропонують оселедця тим, хто приходить на щеплення.

У США переможниці лотереї для вакцинованих дістався 1 млн доларів.

Читайте також: Чек на 100$ та зала тортур: як у світі переконують щепитися від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Швеціякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Швеція
Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: