В Карпатах у туристів влучила блискавка

Рятувальники повідомили, що 29 липня у трьох туристів влучила блискавка в горах, вони у лікарні.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що 13:00 в ДСНС Закарпаття повідомили, що троє туристів, у яких влучила блискавка, потребують допомоги. Це трапилося, коли група з восьми осіб рухалися маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта.

О 16:16 їх знайшли. Пізніше травмованих туристів доставили до смт Міжгір’я та передали медикам.