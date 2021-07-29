В Карпатах у туристів влучила блискавка
Четвер, 29 липня 2021, 18:49
Рятувальники повідомили, що 29 липня у трьох туристів влучила блискавка в горах, вони у лікарні.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що 13:00 в ДСНС Закарпаття повідомили, що троє туристів, у яких влучила блискавка, потребують допомоги. Це трапилося, коли група з восьми осіб рухалися маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта.
О 16:16 їх знайшли. Пізніше травмованих туристів доставили до смт Міжгір’я та передали медикам.
Українська правда