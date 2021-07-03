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ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній

Субота, 3 липня 2021, 01:50

Хакерська група, пов'язана з Росією, зламала близько 200 американських компаній в результаті великомасштабної атаки з використанням програм-вимагачів.

Джерело: Bloomberg з посиланням на дані компаній Huntress Labs та Recorded Future, що займаються кібербезпекою, Reuters

Деталі: Як зазначається, 200 американських підприємств постраждали від атак після інциденту в американській ІТ-компанії Kaseya в Майамі. Атакований міг бути її інструмент VSA (програмне забезпечення Virtual System Administrator), який використовується ІТ-фахівцями для моніторингу та управління серверами, настільними комп'ютерами, мережними пристроями та принтерами.

Kaseya заявила, що проводить розслідування, і порадила своїм клієнтам вимкнути VSA. У Kaseya 40 тисяч клієнтів, але не всі використовують цей інструмент.

Bloomberg пише, що вибравши за  мету постачальника IT-послуг, хакери можуть отримати доступ і проникнути в комп'ютерні мережі своїх клієнтів.

Повідомляється, що імовірно хакерська група, що стоїть за атакою, - це REvil.

Нагадаємо: REvil також стояла за атакою на постачальника м'яса JBS.

Теми: хакериРосіяСША


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