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COVID-19 у світі: Понад 430 тисяч нових випадків, найбільше в Бразилії

Субота, 3 липня 2021, 05:21

За добу 1 липня у світі виявили 434 757 нових хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії – 65 165 заражень, в Індії – 47 252, в Колумбії – 28 005.

Крім того, у Британії – 27 125 випадків, а в Індонезії – 25 830.

 

Україна з 696 хворими знаходиться на 61 місці у світі за кількістю нових заражень, між Бельгією та Німеччиною. У Європі Україна на 11 місці.

8 280 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна третя в Європі і тридцята у світі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо:  1 липня в Україні зафіксовано 696 випадків COVID-19. Госпіталізували 439 пацієнтів, померли 33 хворих, одужали 1 197 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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