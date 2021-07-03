В ефіопському Тиграї голодують близько 400 тисяч людей

Близько 400 тисяч осіб в ефіопському регіоні Тиграй голодують.

Джерело: ООН, очільник гуманітарної організації ООН Рамеш Раджасінгем, AP

Деталі: Зазначається, що число людей, що наразі голодують, збільшилося з 350 до 400 тисяч. Рамеш Раджасінгем сказав, що ситуація в Тиграї "різко погіршилася" за останні 2,5 тижні, пославшись на "тривожне зростання відсутності продовольчої безпеки і голод через конфлікт".

Крім того, 1,8 млн людей перебувають на межі голоду.

У переважно сільськогосподарському Тиграї вже виникла проблема з продовольчою безпекою на тлі спалаху сарани.

У Тиграї проживають близько 6 млн людей.

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