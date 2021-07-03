В ефіопському Тиграї голодують близько 400 тисяч людей
Субота, 3 липня 2021, 07:30
Близько 400 тисяч осіб в ефіопському регіоні Тиграй голодують.
Джерело: ООН, очільник гуманітарної організації ООН Рамеш Раджасінгем, AP
Деталі: Зазначається, що число людей, що наразі голодують, збільшилося з 350 до 400 тисяч. Рамеш Раджасінгем сказав, що ситуація в Тиграї "різко погіршилася" за останні 2,5 тижні, пославшись на "тривожне зростання відсутності продовольчої безпеки і голод через конфлікт".
Крім того, 1,8 млн людей перебувають на межі голоду.
У переважно сільськогосподарському Тиграї вже виникла проблема з продовольчою безпекою на тлі спалаху сарани.
У Тиграї проживають близько 6 млн людей.
Нагадаємо:
- У листопаді 2020 року в Тиграї розпочалася війна між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї партією "Народний фронт звільнення Тиграю".
- Бойові дії призвели до загибелі тисяч людей, понад два мільйони людей були змушені покинути свої домівки.
- 11 червня в ООН повідомляли, що в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в Тиграї, а також в сусідніх Амхарі і Афарі.
- Продовольча ситуація в регіоні досягла рівня "катастрофи", яку він визначає як голод і смерть невеликих груп людей, що проживають на великих територіях.
- 28 червня уряд Ефіопії оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в Тиграї. Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.