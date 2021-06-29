Ситуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН

Сполучені Штати, Ірландія та Великобританія закликають провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в ефіопському Тиграї.

Джерело: Arab News з посиланням на дипломатичні джерела, AFP News Agency у Twitter, АР

Деталі: Засідання може відбутися в п'ятницю, зазначили джерела.

Війна в Тиграї розпочалася в листопаді минулого року, проте досі не вдалося організувати публічну сесію з цього приводу.

Зазначимо, що африканські країни, Китай, Росія та інші країни визнали кризу в Тиграї внутрішньою ефіопською справою.

Оновлено: Уряд Ефіопії в понеділок оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в регіоні Тиграй після майже восьми місяців конфлікту.

Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.

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