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Ситуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН

Вівторок, 29 червня 2021, 04:08
Ситуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН

Сполучені Штати, Ірландія та Великобританія закликають провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в ефіопському Тиграї.

Джерело: Arab News з посиланням на дипломатичні джерела, AFP News Agency у Twitter, АР

Деталі: Засідання може відбутися в п'ятницю, зазначили джерела.

Війна в Тиграї розпочалася в листопаді минулого року, проте досі не вдалося організувати публічну сесію з цього приводу.

Зазначимо, що африканські країни, Китай, Росія та інші країни визнали кризу в Тиграї внутрішньою ефіопською справою.

Оновлено: Уряд Ефіопії в понеділок оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в регіоні Тиграй після майже восьми місяців конфлікту.

Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.

Нагадаємо:

  • В результаті авіаудару на ринок в місті Тогога в регіоні Тиграй в Ефіопії загинули щонайменше 43 осіб.
  • За даними ООН, в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в Тиграї.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНвійна
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