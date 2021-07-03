Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У РФ заявили, що направили ракетний катер до українського судна

Субота, 3 липня 2021, 08:43

У Росії заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Національний центр управління обороною РФ, ТАСС із посиланням на пресслужбу Росморрічфлоту

Дослівно: "Ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту, що виконує завдання в акваторії Чорного моря, спрямований в район знаходження українського риболовецького судна "ОД-2592", що зазнає лиха (екіпаж 4 людини, порт приписки Очаків), екіпаж якого в 01.27 3 липня 2021 р. запросив допомогу".

Деталі: Відзначається, що раніше екіпаж "Ивановца" на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

"Про аварійну ситуацію з цивільним судном повідомлено в Національний центр управління обороною Російської Федерації, який поінформував українську владу про отримання сигналу лиха від судна "ОД-2592"", - йдеться в повідомленні.

У центрі управління обороною РФ відзначили, що в районі судна, що зазнає лиха, в готовності до надання допомоги перебувають ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту і прикордонний корабель "Безупречный" ПС ФСБ Росії.

Пізніше в пресслужбі Росморрічфлоту повідомили, що життю екіпажу українського риболовецького судна, яке зазнало аварії в Чорному морі, нічого не загрожує, до нього спрямований буксир з Одеси.

Оновлено: Пізніше в Регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби України повідомили, що катер морської охорони "Балаклава" взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі й була знеструмлена, і буксирує її до порту виходу до Очакова.

Теми: РосіякорабліЧорне море


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа кордоні Литви й Білорусі силовики відкрили вогонь через нелегальних мігрантів

Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу

У США сенатор блокує призначення в Держдеп – вимагає протидії Північному потоку-2

РФ підняла винищувачі над Чорним морем та тлі Sea Breeze

Україна скасовує чергову угоду з СНД

Путін планує зміцнити "братні зв'язки" росіян з українцями

Усі новини...
Росія
Кораблі РФ ігнорували сигнал "SOS" українського судна – Міноборони
"Я" та "вони"
ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній
Останні новини
21:48
Кремль чекає, що Лукашенко приїде до окупованого Криму
21:26
фотоНа кордоні Литви й Білорусі силовики відкрили вогонь через нелегальних мігрантів
20:57
Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу
20:26
Футбол: для клубів Криму діє заборона на ігри в чемпіонаті РФ і єврокубках
19:57
У США сенатор блокує призначення в Держдеп – вимагає протидії Північному потоку-2
19:25
У Швеції мережа супермаркетів тимчасово закрила 800 магазинів через кібератаку
19:09
Російські окупанти 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі
18:46
У Ватикані 10 осіб, включно з кардиналом, судитимуть за фінансові злочини
18:40
З Iндустрiалбанку звільнили першого заступника голови правління
18:30
РФ підняла винищувачі над Чорним морем та тлі Sea Breeze
Усі новини...