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У РФ заявили, що направили ракетний катер до українського судна

Субота, 3 липня 2021, 08:43
У РФ заявили, що направили ракетний катер до українського судна

У Росії заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Національний центр управління обороною РФ, ТАСС із посиланням на пресслужбу Росморрічфлоту

Дослівно: "Ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту, що виконує завдання в акваторії Чорного моря, спрямований в район знаходження українського риболовецького судна "ОД-2592", що зазнає лиха (екіпаж 4 людини, порт приписки Очаків), екіпаж якого в 01.27 3 липня 2021 р. запросив допомогу".

Деталі: Відзначається, що раніше екіпаж "Ивановца" на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

"Про аварійну ситуацію з цивільним судном повідомлено в Національний центр управління обороною Російської Федерації, який поінформував українську владу про отримання сигналу лиха від судна "ОД-2592"", - йдеться в повідомленні.

У центрі управління обороною РФ відзначили, що в районі судна, що зазнає лиха, в готовності до надання допомоги перебувають ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту і прикордонний корабель "Безупречный" ПС ФСБ Росії.

Пізніше в пресслужбі Росморрічфлоту повідомили, що життю екіпажу українського риболовецького судна, яке зазнало аварії в Чорному морі, нічого не загрожує, до нього спрямований буксир з Одеси.

Оновлено: Пізніше в Регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби України повідомили, що катер морської охорони "Балаклава" взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі й була знеструмлена, і буксирує її до порту виходу до Очакова.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіякорабліЧорне море
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