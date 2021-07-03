Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир – ДПСУ

Субота, 3 липня 2021, 09:37
Судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир – ДПСУ
Регіональне управління Морської охорони Держприкордонслужби України

Риболовецьке судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взято на буксир українським катером морської охорони.

Джерело: представниця Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Катер морської охорони "Балаклава" вже взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі, була знеструмлена, і наразі буксирує її до порту виходу до Очакова.

Назустріч висунувся власник на іншій фелюзі. Певно, що вони зустрінуться в морі".

Деталі: Гуменюк пояснила, що судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку.

"В таких ситуаціях дійсно є тільки можливість передавати сигнал порятунку. Тому вони запросили, щоб найближчі судна проінформували українську владу про потрібну їм допомогу", - сказала вона.

Що передувало: У суботу зранку в РФ заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

Зазначалося, що екіпаж катера на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: корабліЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
кораблі
У бухті Севастополя затонув плавдок із судном
У Росії в понеділок зіткнулися два танкери: введено режим НС
Командувач ВМС розповів про знищені російські судна і створення корпусу морської піхоти 
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: