Судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взяли на буксир – ДПСУ

Риболовецьке судно, що зазнало аварії в Чорному морі, взято на буксир українським катером морської охорони.

Джерело: представниця Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Катер морської охорони "Балаклава" вже взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі, була знеструмлена, і наразі буксирує її до порту виходу до Очакова.

Назустріч висунувся власник на іншій фелюзі. Певно, що вони зустрінуться в морі".

Деталі: Гуменюк пояснила, що судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку.

"В таких ситуаціях дійсно є тільки можливість передавати сигнал порятунку. Тому вони запросили, щоб найближчі судна проінформували українську владу про потрібну їм допомогу", - сказала вона.

Що передувало: У суботу зранку в РФ заявили, що направили ракетний катер Чорноморського флоту до українського рибальського судна, яке зазнає лиха в Чорному морі.

Зазначалося, що екіпаж катера на міжнародному каналі зв'язку прийняв сигнал лиха риболовецького судна "ОД-2592", капітан якого повідомляв, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлене, перебуває в дрейфі і просив допомоги про інформування влади України про аварію.