Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні можуть створити службу перевірки якості меддопомоги

Субота, 3 липня 2021, 09:12
В Україні можуть створити службу перевірки якості меддопомоги
kmu.gov.ua

В Україні розглядають можливість створення державної служби перевірки якості медичної допомоги.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Розглядається питання створення державної служби з якості медичної допомоги".

Деталі: За його словами, Національна служба здоров'я, яка є національним страхувальником, не має повноважень перевіряти якість надання медичної допомоги – вона лише здійснює оплату медичних послуг і перевіряє виконання договорів.

"Питання призначення лікарських засобів, ведення випадку – у НСЗУ немає таких повноважень. Треба, щоб були люди, які можуть прийти, подивитися правильність призначення, застосування для кожного конкретного пацієнта в кожному конкретному випадку", – вважає Ляшко.

Він додав, що зараз це питання вирішується через діяльність клініко-експертних комісій при департаментах охорони здоров’я, але до їхньої роботи багато зауважень.

Ляшко зазначив, що якість медичної допомоги передбачена трьома документами: Стратегією людського розвитку, яка затверджена указом президента на початку червня, Національною економічною стратегією до 2030 року і Бюджетною декларацією на три роки, яка має бути прийнята урядом та схвалена Верховною Радою.

"В кожному з цих документів контроль якості надання медичної допомоги є в пріоритеті", - наголосив міністр.

Теми: Ляшко Віктормедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ляшко Віктор
"Ми їх бачимо": Ляшко прокоментував "фейкових пацієнтів" у Helsi
"Не робіть на тяп-ляп": Ляшко закликав медиків лікувати пацієнтів згідно з сучасними протоколами
Україну вперше обрали до Виконради ВООЗ – делегатом став Ляшко
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: