В Україні можуть створити службу перевірки якості меддопомоги

В Україні розглядають можливість створення державної служби перевірки якості медичної допомоги.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Розглядається питання створення державної служби з якості медичної допомоги".

Деталі: За його словами, Національна служба здоров'я, яка є національним страхувальником, не має повноважень перевіряти якість надання медичної допомоги – вона лише здійснює оплату медичних послуг і перевіряє виконання договорів.

"Питання призначення лікарських засобів, ведення випадку – у НСЗУ немає таких повноважень. Треба, щоб були люди, які можуть прийти, подивитися правильність призначення, застосування для кожного конкретного пацієнта в кожному конкретному випадку", – вважає Ляшко.

Він додав, що зараз це питання вирішується через діяльність клініко-експертних комісій при департаментах охорони здоров’я, але до їхньої роботи багато зауважень.

Ляшко зазначив, що якість медичної допомоги передбачена трьома документами: Стратегією людського розвитку, яка затверджена указом президента на початку червня, Національною економічною стратегією до 2030 року і Бюджетною декларацією на три роки, яка має бути прийнята урядом та схвалена Верховною Радою.

"В кожному з цих документів контроль якості надання медичної допомоги є в пріоритеті", - наголосив міністр.