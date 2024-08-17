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Ляшко призначив виконувача обов’язки гендиректора "Охматдиту"

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 19:11
Ляшко призначив виконувача обов’язки гендиректора Охматдиту
Олександр Урін, Віктор Ляшко, фото: Facebook

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко призначив тимчасово виконуючим обов’язки НДСЛ "Охматдит" Олександра Уріна, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій медзакладу.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: "З урахуванням порад лікарів, прийняв рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна, який нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту".

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Деталі: За словами міністра, він 17 серпня зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись Охматдит далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег. Рішення було прийнято за результатами цієї зустрічі.

"Пересвідчився, що колектив лікарні йому (Уріну) довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося", - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо: Перед цим генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір був відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У липні БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру за 307 млн грн на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні. 
  • Надалі стало відомо, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.
  • 5 серпня стало відомо, що "Охматдит" планує витратити 14 мільйонів на консультанта по ремонту та технагляд. Ці тендери теж скасують
  • Пізніше МОЗ почало створювати раду з контролю відновлення "Охматдиту"

медицинаЛяшко ВікторМОЗ
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