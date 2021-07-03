Російські окупанти 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Гібридні війська РФ на сході України продовжують обстрілювати позиції Збройних сил – у суботу окупанти 8 разів відкривали вогонь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку поточної доби було зафіксовано вісім обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, біля населеного пункту Невельське бойовики тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Дослівно: "Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм".