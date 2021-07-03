Кремль чекає, що Лукашенко приїде до окупованого Криму

Російська влада чекає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає півострів.

Джерело: РИА Новости

Деталі: За даними російського видання, про такі очікування Кремля в суботу, 3 липня, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пряма мова Пєскова: "Чи чекаємо ми президента Білорусі у Криму? Звичайно, чекаємо".

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