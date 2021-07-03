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Кремль чекає, що Лукашенко приїде до окупованого Криму

Субота, 3 липня 2021, 21:48
Кремль чекає, що Лукашенко приїде до окупованого Криму
Фото: ТАСС

Російська влада чекає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає півострів.

Джерело: РИА Новости

Деталі: За даними російського видання, про такі очікування Кремля в суботу, 3 липня, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пряма мова Пєскова: "Чи чекаємо ми президента Білорусі у Криму? Звичайно, чекаємо".

Нагадаємо:

  • Олександр Лукашенко ще на початку червня просив президента РФ Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити до Криму. Тоді він розраховував, що Москва допоможе громадянам Білорусі літати на курорти півострова через Росію.
  • Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що в МЗС взяли до відома слова Александра Лукашенка щодо можливого відкриття авіарейсів до Криму й попередила, що запуск Білоруссю авіарейсів до окупованого Криму неминуче призведе до запровадження Україною санкцій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоКримокупаціяРосія
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