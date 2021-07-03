Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль чекає, що Лукашенко приїде до окупованого Криму

Субота, 3 липня 2021, 21:48
Фото: ТАСС

Російська влада чекає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає півострів.

Джерело: РИА Новости

Деталі: За даними російського видання, про такі очікування Кремля в суботу, 3 липня, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пряма мова Пєскова: "Чи чекаємо ми президента Білорусі у Криму? Звичайно, чекаємо".

Нагадаємо:

  • Олександр Лукашенко ще на початку червня просив президента РФ Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити до Криму. Тоді він розраховував, що Москва допоможе громадянам Білорусі літати на курорти півострова через Росію.
  • Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що в МЗС взяли до відома слова Александра Лукашенка щодо можливого відкриття авіарейсів до Криму й попередила, що запуск Білоруссю авіарейсів до окупованого Криму неминуче призведе до запровадження Україною санкцій.

Теми: ЛукашенкоКримокупаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоНа Філіппінах розбився літак із 85 людьми на борту

В Україні 377 нових заражень коронавірусом, 10 людей померли

Головні новини суботи і ночі: білоруські нелегали в Литві, поразка збірної України

Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою

фотоПонад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва

Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко розповів про "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Україна, США і ЄС
Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною
Лукашенко заявив про "масштабну антитерористичну операцію" в Білорусі: готує претензії Меркель
Останні новини
09:42
Ще 39 тисяч українців отримали вакцину проти Covid
09:13
Вночі окупанти на сході гатили з гранатометів і кулеметів, втрат немає
08:54
відеоНа Філіппінах розбився літак із 85 людьми на борту
08:40
мапиПогода у неділю: синоптики попередили про шквали та град
08:15
В Україні 377 нових заражень коронавірусом, 10 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: білоруські нелегали в Литві, поразка збірної України
07:34
Лукашенко закликав інтелігенцію "не втручатися в політику"
06:58
Україна повернулася на 2-гу позицію в Європі за добовою смертністю від COVID
06:28
Британські військові покидають Афганістан
05:49
Азербайджан обміняв 15 вірменських військовополонених на карти мінних полів у Карабаху
Усі новини...