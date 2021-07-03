Кремль чекає, що Лукашенко приїде до окупованого Криму
Субота, 3 липня 2021, 21:48
Російська влада чекає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає півострів.
Джерело: РИА Новости
Деталі: За даними російського видання, про такі очікування Кремля в суботу, 3 липня, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Пряма мова Пєскова: "Чи чекаємо ми президента Білорусі у Криму? Звичайно, чекаємо".
Нагадаємо:
- Олександр Лукашенко ще на початку червня просив президента РФ Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити до Криму. Тоді він розраховував, що Москва допоможе громадянам Білорусі літати на курорти півострова через Росію.
- Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що в МЗС взяли до відома слова Александра Лукашенка щодо можливого відкриття авіарейсів до Криму й попередила, що запуск Білоруссю авіарейсів до окупованого Криму неминуче призведе до запровадження Україною санкцій.