Лукашенко попросив Путіна допомогти дістатися в Крим літаком

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити в окупований Крим через Росію.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова: "Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо.

Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Через Польщу ж ми не полетимо: туди теж не пускають".

Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим".

Деталі: За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів до Криму.

Відповідне доручення вже дали компетентним відомствам.

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