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Лукашенко попросив Путіна допомогти дістатися в Крим літаком

Вівторок, 1 червня 2021, 16:53
Лукашенко попросив Путіна допомогти дістатися в Крим літаком

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити в окупований Крим через Росію.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова: "Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо.

Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Через Польщу ж ми не полетимо: туди теж не пускають".

Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим".

Деталі: За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів до Криму.

Відповідне доручення вже дали компетентним відомствам.

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Нагадаємо: 

  • Постпред Криму при президенті Росії Георгій Мурадов запропонував Білорусі відкрити пряме авіасполучення з окупованим Росією півостровом на тлі авіаблокади країни цивілізованим світом.
  • Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПутінКримБілорусь
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