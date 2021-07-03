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Смерть українця після щеплення Pfizer: медики назвали попередні причини

Субота, 3 липня 2021, 22:59
Смерть українця після щеплення Pfizer: медики назвали попередні причини
Фото: Вінниця info

Медики вважають, що причиною смерті чоловіка після Covid-щеплення вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech стали хвороби серця.

Джерело: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА у Facebook

Дослівно: "2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає".

Деталі: Окрім того, департамент додав, що для розслідування цієї події та встановлення причин її виникнення вживаються всі необхідні заходи.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької області.

За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.

Нагадаємо:

  • Щеплення чоловік отримав о 13:45 у п'ятницю. Протягом наступної години скарг на самопочуття він не мав. Але вже о 17:00 у пацієнта з’явилась нудота, він втратив свідомість.
  • Лікарі, які прибули на виклик, провели реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіка не вдалося – о 18:02 медики констатували смерть.

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинація
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